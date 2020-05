Live – Non è la D’Urso: Marco Carta ci sarà? Cosa è successo domenica scorsa

Marco Carta sarà ospite stasera di Live – Non è la D’Urso?

Se rimangono ignoti i nomi degli ospiti del programma della sera di domenica di Canale 5 (la D’Urso ama sfruttare l’effetto sorpresa) è atteso Marca Carta dopo che la sua ospitata di settimana scorsa era saltata all’ultimo momento.

In nottata, per evitare di sforare, la D’Urso aveva annunciato in diretta: “Avevamo fatto il biglietto però c’è stato un problema. Marco, lo sai che ti amo e ti aspetto domenica prossima qui in studio”.

E ‘Striscia La Notizia’ aveva poi calato il carico, mostrando il fuorionda: “Ivan (un autore dei programmi della D’Urso, ndr) non ce la facciamo a fare tutto. Marco Carta non ce la facciamo, lo dico io, capito? Diciamo che doveva venire, ma non è riuscito ad arrivare”.

‘Striscia’ ha frattanto mostrato il fuorionda di un piccato Marco Carta: “Secondo me sfuma, siamo all’una meno dieci. Manda questi cretini… Dice che è andata lunga? Sì vabbè mi dà il doppio. La serata l’ho passata qui… Deficiente”.

Che ha quindi aggiunto: “Cristina, così non va bene. Sono seduto sul divano dalle dieci. Me lo potevate dire un’ora fa, questo atteggiamento non mi piace… È brutto”.

Per poi concludere – mettendo in dubbio l’ospitata della settimana seguente (oggi, ndr): “Non lo so se vengo domenica prossima, adesso non lo so… io non ho perso il volo, dica che non c’è stato spazio, si prenda le sue responsabilità”.

Come andrà a finire? Stasera Marco Carta sarà a Live – Non è la D’Urso?

