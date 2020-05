Porto Sant’Elpidio, coppia consuma rapporto in pieno giorno: il video finisce sui social

Una coppia ha voluto “festeggiare” l’inizio della fase 2 consumando un rapporto sessuale. Ma tutto è avvenuto all’aperto, vicino alla spiaggia di Porto Sant’Elpidio (Marche), e in pieno giorno

Un lenzuolo/telo non è bastato a salvarli dagli sguardi indiscreti e così una coppia troppo focosa è finita nel mirino dei passanti. È successo a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche: un uomo e una donna si sono incontrati in spiaggia e, travolti dalla passione, hanno consumato un rapporto sessuale alla luce del sole. Il groviglio formato dalle loro gambe intrecciate e il loro tentativo di ricercare una certa dose di privacy (se di tentativo si può parlare, visto che la scelta del luogo ci parla piuttosto di esibizionismo) non ha lasciato spazio a equivoco alcuno. Qualcuno ha girato un video che è finito per sbarcare sui social.

Sesso in spiaggia a Sant’Elpidio, l’avvistamento allo scoccare della fase 2

Il lungomare di Porto Sant’Elpidio (Marche) in queste ore è diventato famoso sui social per via di un video che immortala una coppia intenta a consumare un rapporto sessuale in pieno giorno, non lontano da uno stabilimento balneare che sorge in via Trieste. Due persone (la cui identità è ovviamente sconosciuta) che hanno pensato di ritagliarsi un momento di intimità forse pensando che coprendosi con quello che sembra essere un lenzuolo, o un telo, avrebbero potuto agire indisturbati. Così non è stato perché qualcuno ha notato quello che stava accadendo e ha girato un breve video, poi approdato sui social networks scatenando qualche sorriso e anche qualche polemica.

Tutto sarebbe successo proprio il 4 maggio 2020, quindi allo scoccare della fase 2: la fase ormai diventata famosa per la diatriba dei congiunti. E idi certo, anche se il comportamento della coppia è stato alquanto discutibile, il web ha ironizzato sul fatto che in questo caso la congiunzione ci sia proprio stata.

Maria Mento

