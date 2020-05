Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 10 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 10 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 10 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata de “L’allieva 2”: Alice e Einardi sono convocati da Calligaris presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione. Mentre segue gli sviluppi dell’indagine, per capire se si tratta di suicidio, omicidio o fatalità, l’allieva scopre dall’ex-moglie del PM cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. A seguire, “Speciale Tgi”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che Fa”, seguita da “La Domenica sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Un giorno in pretura”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Le Crociate”: da maniscalco in Francia a condottiero a difesa di Gerusalemme, Baliano negozierà la consegna della città per la salvezza dei suoi abitanti. Subito dopo, il film “Benvenuti nella Giungla”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “E alla fine arriva Polly”: dopo essere stato tradito dalla moglie durante la luna di miele, uomo pignolo e precisino si innamora di una donna anti convenzionale che gli stravolge la vita. A seguire, il film “Yes man”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi

