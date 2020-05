Cotto e Mangiato, ricetta 11 Maggio: piadine fritte fatte in casa

Una nuova avvincente avventura gastronomica oggi a Cotto e Mangiato. La simpatica Tessa Gelisio ha preparato le piadine fritte fatte in casa.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

500 grammi di farina

200 grammi di acqua

50 grammi di latte

60 grammi di olio

5 grammi di sale

Preparazione

Mischiare in una ciotola farina e acqua. Iniziare ad impastare, e aggiungere latte e olio. Continuare ad impastare aggiungere il sale e ottenere un panetto morbido.

Dividere in cinque sei panetti e mettere in una teglia, oleare e fare riposare con una pellicola. Prendere un panetto per volta e stendere a forma tonda e passare in padella come una comune piadina. Quando saranno cotte tutte tagliare a listarelle e friggere in abbondante olio di semi d’arachidi. Salare e mettere in carta assorbente a forma di “cuoppo” napoletano.

