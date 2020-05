Giulia De Lellis opinionista al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione – VIDEO

Giulia De Lellis ricoprirà il ruolo di opinionista durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip?

Si torna a parlare di Giulia De Lellis, la sua vita sentimentale però questa volta non c’entra.

La nota ed amatissima influencer potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini.

Il reality andrà in onda ad ottobre e sembra che Wanda Nara non ci sarà, tra i papabili nomi che potrebbe prendere il suo nome spunta proprio quello di Giulia. A lanciare l’indiscrezione è stato 361 Magazine.

Già per la quarta edizione Signorini l’avrebbe voluta al suo fianco. Lui stesso aveva dichiarato: “Sì, non l’ho mai detto ma io avevo pensato subito a lei, perché è una ragazza che sa cosa vuole, poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta”.

Sarà proprio la De Lellis ad affiancare Signorini nella prossima edizione del Grande Fartello Vip? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

