Le locuste invadono il paese e mettono in pericolo le coltivazioni: in Pakistan è rischio carestia – VIDEO

Sono impressionanti le immagini che giungono dal Pakistan, con il paese asiatico letteralmente invaso da orde di locuste.

E le immagini non sono solo impressionati, ma anche allarmanti, giacché mettono a rischio le coltivazioni di zona – con rischi di prossime carestie.

Come dichiarato da un agricoltore al sito thirdirdole.net: “Lentamente e gradualmente, queste locuste stanno divorando tutto nelle terre coltivate. Ora si stanno spostando verso altri campi nei villaggi vicini”.

Di recente la FAO ha stilato un report in cui ha spiegato il grande rischio che il Pakistan sta vivendo.

Ed è colpa anche in questo caso del cambiamento climatico: “L’Iran e il Pakistan sono particolarmente inclini poiché la crescita delle locuste si sta svolgendo in queste aree, anche a causa dell’inverno umido di quest’anno. In Pakistan, il 38% della superficie (60% in Balochistan, 25% in Sindh e 15% in Punjab) è zona di riproduzione per la locusta del deserto, mentre l’intero paese è minacciato dall’invasione se la locusta del deserto non è contenuta nelle regioni di riproduzione”.

