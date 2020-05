Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 11 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 11 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 11 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un nuovo episodio de “Il Commissario Montalbano”: Montalbano indaga su un omicidio che sembra richiamare antichi rituali mafiosi e allo stesso tempo deve risolvere un grosso problema al suo commissariato. L’amico Mimì Augello è intrattabile, spesso aggressivo e ingiusto con i sottoposti. Per il commissario si prospetta un caso più complicato dei soliti, in cui l’amicizia con il fidato Mimì giocherà un ruolo significativo. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda lo show di intrattenimento “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, una nuova puntata del programma di approfondimento “Patriae”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento sull’attualità e politica “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Amici e vicini”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il Signore degli Anelli-Il ritorno del Re”: mentre Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, proseguono il loro viaggio verso Monte Fato per distruggere l’Anello, il resto della compagnia corre in soccorso di Rohan e Gondor, impegnati nella grande battaglia dei Campi del Pellenor. Proprio qui, a Minas Tirith, Sauron ha deciso di sferrare l’attacco finale per la conquista della Terra di Mezzo. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il programma comico, con protagonisti Pio e Amedeo, “Emigratis”. In seconda serata, il programma “Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota”.

Su La 7 va in onda il film “Schegge di paura”: un ragazzo è accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago, anche se le prove sono schiaccianti un avvocato famoso crede nella sua innocenza. Subito dopo, il film “Affari sporchi”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda l’inchiesta “Delitti-Il piccolo Lorys”.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 11 maggio 2020

Rai 1

21:20 Il Commissario Montalbano

23:30 Frontiere

Rai 2

21:20 Stasera tutto è possibile

23:30 Patriae

Rai 3

21:20 Report

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

00:30 Amici e vicini (film)

Canale 5

21:20 Il Signore degli Anelli-Il ritorno del Re (film)

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Emigratis

00:30 Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota

La 7

21:20 Schegge di paura (film)

23:30 Affari sporchi (film)

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!