Temptation Island, quando va in onda la nuova edizione? Ecco le news sul palinsesto Mediaset giugno – VIDEO

La nuova edizione di Temptation Island andrà in onda a giugno, la notizia si apprende dal documento di politica commerciale previsto per il mese di giugno pubblicato da Publitalia.

Nonostante l’emergenza Coronavirus il reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda su Canale 5, il giovedì sera da giugno 2020. Naturalmente il programma subirà dei cambiamenti, si dovranno infatti osservare le norme restrittive previste per evitare la diffusione del contagio del virus.

Pochi giorni fa Maria De Filippi in un’intervista rilasciata a Vanity Fair in merito alla nuova edizione di Temptation Island ha detto: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.

Quando andrà in onda la nuova edizione del reality? La data esatta non è stata ancora svelata, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

