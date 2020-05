Maddie McCann, la veggente rivela: “E’ viva ed ha una nuova vita in Germania”

Secondo la veggente Fia Johansson, Maddie McCann sarebbe ancora viva, sarebbe stata adottata da una coppia tedesca e non saprebbe nulla del rapimento.

Sono passati quasi 14 anni da quando Maddie McCann è scomparsa dal resort di Praia da Luz in cui stava passando una vacanza con i genitori. Da quel giorno i coniugi McCann non si sono mai arresi e di recente hanno trovato nuovo supporto da parte della polizia britannica nelle ricerche della figlia. Sebbene le investigazioni siano tutt’ora attive, non giungono aggiornamenti proprio per volontà degli investigatori e dei familiari. Svelare troppo sulle piste seguite, infatti, potrebbe mettere in allarme i rapitori e far saltare tutto.

Di recente una nuova pista potrebbe essere giunta dalle dichiarazioni di un sensitiva. La donna, Fia Johansson, è molto conosciuta dalla polizia americana poiché ha collaborato a diversi casi di scomparsa. Intervistata dal ‘Daily Star‘, la veggente ha dichiarato che Maddie è ancora viva, ma non ha la minima idea che i suoi veri genitori la stiano cercando. La notizia è stata fatta uscire proprio oggi perché la ragazza avrebbe compiuto 17 anni.

Maddie McCann, Fia Johansson: “Vive in Germania e sta bene”

La sensitiva ha spiegato che Maddie al momento vive in Germania con una coppia di genitori adottivi anziani, di circa 70 anni, ma non è consapevole di chi sia realmente: “Per quanto riguarda il compleanno, l’unica cosa di cui sono certa che loro hanno cambiato la data dunque non è il 12 maggio, le hanno cambiato nome e lei non sa chi è realmente”.

Fia ha poi esposto qualche dettaglio sulla vita che Maddie sta conducendo: “Riesco a vedere che la madre ha una sorella che è innamorata di Madeleine. Tutti loro amano la sua personalità… Lei è molto felice ed in perfetta salute. Lei si allena costantemente. In casa hanno una piccola palestra e lei è una ragazza abitudinaria, così si allena ogni giorno qualsiasi cosa accada”.

