Tragico incidente stradale, nel giorno del suo compleanno perde la vita lo YouTuber Corey La Barrie

Los Angeles (California, Stati Uniti d’America). Nella serata di domenica 10 maggio 2020 un tragico incidente stradale avvenuto nella nota metropoli statunitense ha spezzato la vita del 25enne Corey La Barrie, uno YouTuber molto apprezzato.

La notizia della sua morte, resa ancora più tragica perché avvenuta nel giorno del suo 25esimo compleanno, è stata confermata dalla madre Lissa Burton: la donna ha scritto uno straziante post su Instagram il giorno dopo.

Un tragico incidente stradale mortale– avvenuto a Los Angeles il 10 maggio– ha spezzato la vita del giovane Corey La Barrie, che proprio quel giorno aveva compiuto 25 anni. Corey era famosissimo su YouTube, dove aveva aperto un canale che vantava oltre 335mila iscritti, ed era anche famosp per fare coppia- sempre sul Tubo- con Crawford Collins. I due avevano pubblicato il loro ultimo contenuto poche ore prima della morte di Corey.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Metro.co.uk, che ha ripreso le informazioni fornite da TMZ, il giovane si trovava a bordo dell’auto che trasportava anche Daniel Silva, star del reality show Ink Master. Corey La Barrie non guidava la vettura, ma era un semplice passeggero. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Pare che invece Daniel Silva non abbia riportato ferite mortali.

Sappiamo, dai resoconti fatti dalla Polizia, che Silva e La Barrie si trovavano a bordo di una McLaren che si è schiantata contro un albero e un cartello stradale alle ore 21:40 (ora locale) di domenica. Pare che i due stessero tornando a casa proprio dopo aver preso parte alla festa di compleanno di Corey.

I soccorritori li hanno trasportati entrambi in ospedale, ma sembra che il 25enne sia morto sul colpo. Daniel Silva ha riportato, invece, la frattura dell’anca. La Polizia sta ora indagando sulla dinamica dl sinistro. Dalle notiizie che sono trapelate si sospetta che il conducente della vettura, quella sera, avesse bevuto alcolici.

Lissa, la mamma di Corey, ha affidato ai social il suo straziante messaggio di addio:

“Il mio cuore è spezzato in questo momento”, ha scritto la madre della vittima sui social. “L’incidente lo ha ucciso all’istante. Nessuna parola può descrivere la tristezza che provo nel perdere il mio bambino. Sembra così irreale e sono sopraffatta dal dolore. Ti amo così tanto Corey e mi mancherai così tanto. È così ingiusto“.

