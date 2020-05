ONG e ONLUS sono la stessa cosa? Affinità e divergenze

Spieghiamo in parole semplici il significato delle ONG (Organizzazione non Governativa) e delle ONLUS e le loro affinità e divergenze.

L’acronimo ONG indica un’Organizzazione Non Governativa, cioè una qualsiasi organizzazione o gruppo locale, nazionale o internazionale di cittadini che non sia stato creato da un Governo nazionale. Una ONG opera nel settore della solidarietà sociale, senza alcuno scopo di lucro, e non fa parte di strutture governative nazionali.

Molti sono gli scopi delle ONG, a cominciare dalla pace nel mondo e dal rispetto dei diritti umani. Esse operano nel rispetto totale dei criteri di equità e giustizia.

Le prime ONG si sono formate negli anni ’60, come movimento associativo spontaneo in risposta a un bisogno di aiuto verso i popoli del Sud del mondo. La solidarietà è alla base delle ONG, con l’obiettivo di giungere a una visione politica comune dei problemi dei popoli più poveri.

Cos’è una ONG? Quali sono le differenze fra ONG e ONLUS?

Passiamo alle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Esse sono Enti No profit, cioè svolgono le loro attività e azioni senza alcun scopo di lucro. In pratica, possiamo affermare che le ONG sono delle vere e proprie ONLUS. Le ONG sono ONLUS che concentrano la loro attività in modo specifico nella cooperazione allo sviluppo, nella difesa dei diritti umani, nella globalizzazione, nelle relazioni fra Nord e Sud e nella pace.

Le ONG realizzano i propri progetti con risorse proprie, come campagne o donazioni, e con fondi pubblici provenienti, nella maggior parte dei casi, dall’Unione Europea e dal Ministero degli Affari Esteri.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!