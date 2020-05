Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 maggio 2020: i Gemelli aspettano una bella notizia, il Cancro è preso dalla stanchezza

Martedì 12 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Luna ancora dissonante. Sei in una fase di recupero molto lento. Facile spazientirsi! Ci sono delle situazioni problematiche che forse dovrai risolvere con l’aiuto di professionisti (avvocati, notai, ecc). I problemi che sta affrontando sono iniziati all’inizio dell’anno. Venere ti supporterà, in amore, fino alla fine di luglio;

Toro. Sei stanco dei ritardi che sono stati causati dalle persone menefreghiste che ti stanno intorno. Vorresti stravolgere le convenzioni. Pensi a cose belle: la tua creatività ti aiuterà a non pensare alle cose brutte;

Gemelli. Luna, Mercurio e Venere in aspetto positivo sono un valore aggiunto fino a giovedì. Hai ritrovato il vero valore dei sentimenti. Desideri la coppia e avere dei punti di riferimento stabili. Entro l’estate potrebbe arrivare una bella notizia;

Cancro. Discussioni e tensioni per te. Vorresti fare una cosa che per non è certo che tu possa fare. Troppi problemi e troppa pressione ti portano a sentire la stanchezza e a essere un po’ giù di morale.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Pensi che alcune persone non si siano comportate bene con te. Manca il tatto, il buon accordo con gli altri. Questo sul lavoro perché in amore le cose vanno un po’ meglio e puoi recuperare;

Vergine. Sei uno dei segni più forti. Tu sei tra i primi a uscire dalla situazione difficile che stiamo vivendo. A volte quello che capita intorno a lui è utile per spronarci a cambiare strada. Oggi devi riflettere sulle cose che vorrai fare;

Bilancia. Dovresti sistemare dei problemi personali. Porta avanti una relazione, se già ne vivi una. Coloro che invece hanno iniziato una relazione da poco vedranno che questa storia è facile da gestire. Potresti anche rivalutare una persona da cui ti eri allontanato. Giove è contrario e ti raccomanda di stare attento a questioni legali ed economiche;

Scorpione. Hai bisogno di gratificazioni. C’è di sicuro che questo momento è buono per tornare ad avere fiducia nel futuro. Cerca di risolvere un piccolo problema personale. Tra venerdì e sabato potrebbe arrivare una buona notizia.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Hai voglia di libertà, e tu più di altri. Ti sei sentito messo da parte sul lavoro. Forse alcune persone si sono associate tra loro e hanno fatto fronte comune contro di te. Questo ha comportato un certo senso di isolamento. Occhio, in amore, alle trasgressioni che vorresti vivere;

Capricorno. Sei davvero molto forte e ti stanno tornando le energie. Cresce la tua esperienza. Chi è solo da tempo troverà una nuova meta a cui puntare;

Acquario. Sei stanco delle chiusure e ti sei sentito sospeso. Con Saturno nel segno puoi riorganizzare tutto e ripartire. Scelte drastiche da fare;

Pesci. Confusione totale in amore. Entro fine luglio potrai risolvere una situazione problematica. Ognuno ha le sue questioni amorose: c’è chi ha tradito o è stato tradito, chi vuole vendicarsi, e così via. Sul lavoro e per le questioni personali arriva qualcosa di nuovo grazie a un Marte interessante, che ti aiuterà a ottenere anche qualche riconferma.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!