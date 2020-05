Sergio Assisi è sposato? Dopo Gabriella Pession privacy su eventuali relazioni

Stasera su Rai andrà in onda A Napoli non piove mai, film di cui Sergio Assisi è regista, sceneggiatore, produttore ed attore principale.

Nel film interpreta il ruolo di Barnaba, un quarantenne afflitto dalla sindrome di Peter Pan, lasciato dalla sua fidanzata perché immaturo.

Siamo certi che in molt* cercheranno informazioni circa lo stato civile del bell’Assisi.

Classe ’72, è a tutti gli effetti considerabile un sex symbol del mondo dello spettacolo italiano (ha partecipato anche a programmi televisivi mainstream come ‘Ballando con le stelle’ e ‘Tale e quale show’, oltre ad essere un noto attore).

Ma veniamo alla domanda chiave:

Sergio Assisi è sposato?

Sergio Assisi si è trovato (suo malgrado?) ad essere legato ad una figura da Don Giovanni, anche per il ruolo interpretato nella fiction di successo ‘Capri’, dove ha vestito i panni dell’avvenente Umberto Galiano.

E’ stato a lungo legato con l’attrice Gabriella Pession, conosciuta proprio durante le riprese della fiction Capri.

Ma nel 2011 i due si sono lasciati e la Pession si è sposata nel 2016 con il fidanzato Richard Flood.

Dal canto suo, Sergio Assisi si è mantenuto molto riservato su eventuali altre relazioni (intervistato da ‘Vero Tv’ qualche tempo fa dichiarò: “Non c’è ancora l’amore, ma sono aperto e in attesa: non lo cerco, ma ci devo sbattere contro”) e ‘Vieni da me’ è tornato un anno e mezzo fa sulla relazione terminata con la Pession, di cui non si riesce a non parlare a tutt’oggi (nella foto a corredo del pezzo – una foto d’annata con la ex storica): “Sono passati più di dieci anni. Lei si è sposata, ha fatto figli, è finalmente felice senza di me, ma se ne continua a parlare”.

