Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 12 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 12 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 12 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, il film “Io sono Mia”: Mia Martini, un’artista dalla voce unica e dalla capacità di scrittura intensa, un’esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni. Questa è la sua storia e il racconto del pregiudizio che ha deviato il corso della sua vita. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “A Napoli non piove mai”: Barnaba soffre della sindrome di Peter Pan. Jacopo e’ vittima della sindrome dell’abbandono. Sonia soffre della sindrome di Stendhal. Il loro incontro porterà questi tre personaggi a superare le rispettive “sindromi” e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piove mai. In seconda serata, il film “Addio fottuti musi verdi”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Echi mortali”.

Su Canale 5 va in onda il film “Mission: Impossible – Fallout”: un trafficante d’armi e un gruppo di terroristi progettano di usare tre testate al plutonio per un attacco nucleare simultaneo. Ethan Hunt e la sua squadra intraprendono una corsa contro il tempo per impedire il disastro. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 tornano “Le Iene Show”. In seconda serata, il cartone animato “American Dad”.

Su La 7 torna l’approfondimento politico di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Crazy Night – Festa col morto”: cinque amiche si riuniscono per un selvaggio addio al nubilato, ma un grottesco colpo di scena le attende.

