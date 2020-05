Stasera sarà ancora “Sister Act”, ma che fine ha fatto la sua stella? Ecco cosa fa oggi Whoopi Goldberg

Stasera, il palinsesto televisivo di Rai2 ci proporrà l’ennesima (ma sempre piacevolissima) replica di “Sister Act”. Ma che fine ha fatto Whoopi Goldberg, la straordinaria attrice che lo ha reso indimenticabile?

Tantissimi film del passato e programmi televisivi, in buona parte dedicati alla cultura, ci stanno facendo compagnia in questi giorni di quarantena. Questa sera il palinsesto di Rai2 ha deciso di riproporci la graditissima replica di “Sister Act” (1992), la spumeggiante commedia musicale in cui Whoopi Goldberg interpreta il ruolo di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta. In molti, dunque, si chiedono che cosa faccia oggi Whoopi Goldberg, attrice premio Oscar che da circa due anni è lontana dal mondo del cinema e della televisione.

Che fine ha fatto Woopi Goldberg? Stasera va in onda la replica di “Sister Act”, uno dei film che l’ha resa celebre

Whoopi Goldberg non è solo una delle attrici da premio Oscar (conquistato nel 1990 per la sua straordinaria interpretazione in “Ghost- Fantasma” al fianco di Demi Moore e Patrick Swayze) che è stata capace di conquistarsi una stella sulla Walk of Fame (2002). Ha diversi talenti, tra i quali ricordiamo la sua bravura come cabarettista, scrittrice, produttrice e conduttrice televisiva, doppiatrice.

Al 2010 risalgono le sue ultime fatiche letterarie, con la pubblicazione del libro intitolato “Whoopi Nation, a pratical guide to the joys total honesty”. Nel 2018 si collocano, invece, le sue ultime apparizioni come attrice al cinema con “Furlough” e “Inganni Online” e in televisione, nella serie TV composta da sei episodi “Instict”. Dunque, da circa due anni non vediamo apparire la star sui nostri schermi, se non con repliche come quella di “Sister Act” che andrà in onda stasera. Naturale che molti si siano chiesti: che fine ha fatto Whoopi Goldberg?

Che fine ha fatto Woopi Goldberg? L’attrice colpita da una grave polmonite l’anno scorso

Ebbene, sappiamo che lo scorso anno l’attrice è stata lontana dal suo pubblico a causa di una brutta polmonite (complicata da una setticemia) che per circa un mese le ha impedito di prendere parte alle registrazioni dello show televisivo The View, cui la Goldberg partecipava da oltre 10 in qualità di ospite fissa in studio. Fu la stessa Whoopy, passato il momento di difficoltà, ad ammettere di aver visto la morte in faccia:

“Sono io, sono qui! Sono tornata, non così in fretta come avrei voluto, ma sto bene. Ecco cosa è successo. Ho avuto la polmonite a entrambi i polmoni, significa che c’era un fluido con all’interno ogni genere di cose. Sono stata molto, molto vicina a lasciare questa Terra ma la buona notizia è che non l’ho fatto. Grazie per tutti gli auguri, per le bellissime parole. Perfino chi non è un mio grande fan ha detto cose carine. So che le cose cambieranno quando tornerò, ma per adesso è fantastico!”

Maria Mento

