Cotto e Mangiato, ricetta 13 Maggio: pollo fritto al limone

Una nuova ricetta per Cotto e Mangiato. Tessa oggi ha preparato un piatto gustoso; si tratta del pollo fritto al limone.

La ricetta

La ricetta richiede i seguenti ingredienti:

400 grammi di pollo

4 limoni

2 uova

Farina

Pangrattato

2 cucchiai di miele

Preparazione

Prendere il pollo e tagliarlo a cubetti in una ciotola. Poi spremere due limoni e grattugiare anche la buccia, mettere sale e pepe e mischiare. Coprire la ciotola e far marinare un’ora.

Dopodiché scolare il pollo dal succo di limone. Passare prima nelle uova sbattute, poi nella farina e nel pangrattato dunque friggere in olio di semi di arachidi. A questo punto sono pronti i bocconcini di pollo. Ma per chi vuole una crema al sapore di limone, si può preparare in intingolo a base di miele limone premuto e scorza di limone grattugiata passato tutto in padella per qualche minuto.

