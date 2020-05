Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 maggio 2020: il Leone è pressato sul lavoro, i Vergine avvertono qualche tensione di troppo

Mercoledì 13 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornata interessante grazie a Luna e Venere importanti. Il tuo problema, in questo momento, è il lavoro. Ci sarà un piccolo problema da cui dovrai difenderti, o forse anche da un’accusa: per questo motivo sarà importante consultarti con un esperto;

Toro. Vorresti essere sereno: serenità per te significa avere un lavoro che ti soddisfi e le spalle coperte da una situazione economica sicura. Tu sei una persona tranquilla, ma quando ti fanno arrabbiare perdi le staffe. Saturno dissonante ti invita a fare attenzione ai progetti che richiedono dispendio di denaro. Rilassati;

Gemelli. Venere ti accompagnerà fino a luglio e sarà praticamente impossibile non accorgersi dell’amore. I problemi che hai avuto saranno superati. Hai già speso quello che hai guadagnato l’anno scorso e ora aspetti di ricevere qualcosa in più;

Cancro. Giornata interessante. L’oroscopo parla di fortuna a chi ha vissuto dei problemi. Venerdì e sabato ci sarà un buon feeling, anche dal punto di vista dei rapporti con gli altri.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oggi meglio non farti arrabbiare. In certi momenti non è facile restare tranquilli. In queste 48 ore meglio usare cautela nelle relazioni con gli altri. L’amore è sempre più protetto rispetto alle questioni di lavoro, dove avverti una certa pressione;

Vergine. Sei lontana dai sentimenti, che forse non mancano ma pensi che le questioni di lavoro siano più importanti da risolvere. Marte opposto, nei prossimi giorni, creerà delle tensioni di troppo. Vuoi sempre fare qualcosa di più;

Bilancia. La Bilancia deve puntare sulle giornate di oggi e domani. Devi liberare la tua creatività. Ti invito a fare il minimo indispensabile sul lavoro. Giove è dissonante e ti invita a rivedere certe collaborazioni. Pensi di aver diritto a un rimborso? Fatti avanti;

Scorpione. Qualcosa non va nelle relazioni e nel lavoro, e in queste ore sei agitato. Marte, però, torna attivo e trascina con sé una Luna in aspetto intrigante sicuramente da sfruttare a tuo favore. Marte attivo influisce sul lavoro e noterai che inizierai ad avere dei piccoli avanzamenti. Hai voglia di riscatto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei in dubbio sulle tue scelte e non sei più certo della tua situazione sentimentale. Qualunque cosa tu abbia da dire cerca di parlare entro domani: venerdì sarà una giornata confusa. Questo non significa che tutti i nati del segno abbiano dei problemi. Vorresti essere più tranquillo ma non sempre è facile;

Capricorno. Marte in buono aspetto arriva in tuo sostegno. Adesso hai un problema: ti chiudi in te stesso. Nel tuo spazio, all’inizio dell’anno, hai avuto pianeti che parlano di isolamento. Una condizione di chiusura, di patimento, che infine produrrà un effetto buono. Quando tu ti metti a riflettere pensi alle cose da portare avanti in futuro, quindi puoi sembrare fermo ma in realtà non lo sei;

Acquario. Sei molto stanco e ti trovi a vivere disagi e disguidi, magari anche piccoli. Devi cambiare vita per necessità. L’Acquario spesso non agisce: a parole desidera cambiare, ma quando poi deve fare i fatti si tira un po’ indietro;

Pesci. Marte è nel segno e questo facilita i rapporti interpersonali. La professione va gradualmente recuperata e da questo punto di vista hai il sostegno di Giove. Sei un po’ in balia degli eventi. In amore fai attenzione ai rapporti che creano disagio. Cerca di evitare le persone che sono un po’ brusche e possono ferirti. Tieniti lontano dalle tensioni e dai ricordi: ti possono fare male e tu non vuoi stare male. Pensare al passato, inoltre, ti impedisce di pensare al futuro e di andare avanti.

