Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 13 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 13 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 13 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, il documentario, condotto da Alberto Angela, “Stanotte al Museo Egizio”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Sister Act-Una svitata in abito da suora“: Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal suo amante, il boss Vince La Rocca: diventa, così, una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in vista della testimonianza al processo, la induce a nascondersi in un convento di suore. Deloris sconvolgerà, a fin di bene, la vita dell’austero luogo e le “sorelle” sapranno aiutarla contro i killer che l’hanno, nel frattempo, scovata. In seconda serata va in onda, in replica, “La Compagnia del cigno”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Sleepers”: New York, anni Sessanta: la chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. Il luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, però, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano nel loro vecchio ambiente. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Rogue One: A Star Wars Story”: un gruppo eterogeneo di combattenti ribelli si lancia nel disperato tentativo di rubare i piani della Morte Nera e impedirgli in tal modo di guadagnare terreno e potere. A seguire, il film “Mission to Mars”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide” che, questa sera, si occuperà del rapimento e liberazione di Silvia Romano. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il documentario “Tutto il mondo fuori”.

Maria Rita Gagliardi

