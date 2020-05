Viaggi: ora è tutto fermo, ma si può sempre “studiare” la prossima destinazione

Al momento nessuno di noi può godere di totale libertà, per quanto riguarda gli spostamenti. La situazione attuale, infatti, ci impone di fare attenzione a cosa facciamo e a quali luoghi visitiamo, per evitare assembramenti e per scongiurare la diffusione del virus.

Vuol dire che, fra i tanti aspetti che sono stati penalizzati dalla pandemia, troviamo anche il settore del turismo e la voglia di vacanza delle famiglie italiane. Per ora è tutto fermo, non si può viaggiare fisicamente, ma nulla ci impedisce di fare le valigie con la fantasia, studiando la prossima destinazione che visiteremo quando tutto sarà finito. E quando le frontiere internazionali verranno riaperte.

Come scegliere la prossima destinazione?

Ci sono molti aspetti da considerare, prima di selezionare una meta definitiva dall’elenco delle mille opzioni a nostra disposizione. Naturalmente il primo consiglio è di fare attenzione al clima, e di scegliere una destinazione che sia adeguata al periodo di vacanze che potremo concederci. Dobbiamo poi chiederci cosa preferiamo fra mare, montagna o città, e se ci sono delle soluzioni che possono in effetti unire tutti i vantaggi di ogni possibile tipologia di meta.

Siccome il tempo a disposizione non ci manca, sarebbe il caso di studiare sin da ora quali sono le migliori attrazioni offerte dai paesi in lizza. In questa maniera, avremo delle certezze dalle quali partire quando sfoltiremo l’elenco delle papabili opzioni, in cerca della meta definitiva per le prossime vacanze. Un altro aspetto da non sottovalutare per nulla al mondo è la questione budget: il viaggio, con tutte le spese annesse, dovrà essere coerente con le nostre capacità di spesa. Infine, occhio alle eventuali attività sportive o ricreative.

Accorgimenti burocratici e altri aspetti: l’Australia

Ci sono paesi come l’Australia che richiedono molta attenzione in fase di programmazione del viaggio. Si tratta di un esempio che calza a pennello, specialmente se si chiamano in causa gli accorgimenti burocratici da tenere in considerazione. Si fa riferimento ai permessi necessari per visitare questo paese, come il visto per l’Australia, da richiedere anche online recandosi su siti web come Auvisa, ad esempio. Oltre ai visti, ci sono altri consigli utili per chi decide di programmare un viaggio in Australia. È ad esempio il caso di studiare con cura il percorso e le mete da visitare, dato che questo paese è sconfinato, e si possono perdere giornate intere per strada. Inoltre, si suggerisce di fare molta attenzione al clima: le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, quindi il rischio è di trovare brutto tempo e violente escursioni termiche. Da questo punto di vista, la primavera e l’autunno sono le stagioni migliori per visitare la terra dei canguri.

L’Australia è uno degli esempi perfetti di viaggio importante, da preparare alla perfezione: in questo periodo abbiamo tutto il tempo di “studiare”, meglio quindi pensare bene alla nostra prossima destinazione e a tutti gli accorgimenti del caso.

