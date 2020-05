Carlos Sainz correrà con la Ferrari dalla stagione 2021: l’annuncio – VIDEO

Carlos Sainz entrerà a far parte della scuderia Ferrari dal 2021, prenderà il posto di Sebastian Vettel

A partire dalla prossima stagione, il pilota spagnolo Carlos Sainz correrà con la Ferrari. Ad annunciare la notizia è stato il team di Maranello.

Il giovane pilota prenderà il posto di Sebastian Vettel, quest’ultimo lascerà la scuderia Ferrari a fine 2020.

Mattia Binotto, del team Ferrari, tra le varie cose ha detto: “Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021. Con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia”.

Anche il giovane pilota spagnolo ha fatto sapere di essere felice di correre con la Ferrari. Queste le sue parole: “Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”.

