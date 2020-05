Matrimonio senza veli: coppia fa scandalo per cerimonia nudista e 29 anni di differenza

Coppia scandalizza per la differenza d’età (29 anni) e per la decisione di officiare il matrimonio con una cerimonia totalmente nudista.

Una coppia britannica ha deciso di celebrare il proprio matrimonio in stile nudista. Può sembrare una scelta assurda, ma per questi due innamorati si trattava di una logica conseguenza. Rachel (30 anni) è nata in una famiglia di nudisti ed è sempre stata a proprio agio senza vestiti indosso, mentre Nigel (59 anni) ha scoperto questo stile di vita quando ha compiuto 50 anni ed ha fatto il primo viaggio per nudisti.

Il loro primo incontro è stato ad una crociera per nudisti e per Nigel è stato amore a prima vista. Dopo averla conosciuta, l’uomo ha deciso che prima della fine della vacanza le avrebbe chiesto la mano e lo ha fatto di fronte a tutti gli altri turisti. Dato che il loro è un vero e proprio stile di vita, la scelta di celebrare la loro unione senza i vestiti indosso è stata una logica conseguenza.

Matrimonio nudista: “Una scelta sensata, così si chiude un capitolo”

Intervistata dal ‘Daily Star‘ Rachel, che nella vita fa l’infermiera, ha spiegato che a pensarci non vede altro modo in cui si sarebbe potuta svolgere la cerimonia: “Il nostro matrimonio nudo è stato logico, anche perché non avevo 1000 sterline da spendere per un abito da sposa. Sposarsi senza vestiti davanti ad amici e parenti è semplicemente un’esperienza magica; ti senti libero. Ci siamo incontrati nudi, mi ha chiesto la mano mentre eravamo nudi e ci siamo sposati nudi. Ha chiuso un capitolo”.

Non tutti gli invitati hanno aderito alla proposta di partecipare al matrimonio nudista, ma tutti hanno fatto loro le più vive felicitazioni e sono stati felici di omaggiarli di un regalo. Adesso li attende una fantastica luna di miele nel villaggio turistico per nudisti più grande del mondo che si trova in Francia. Per il momento ovviamente il viaggi non potrà essere affrontato a causa della crisi sanitaria, ma i neo sposi approfittano di ogni momento libero in casa per mettersi a nudo.

