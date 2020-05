Serena Enardu e Pago si sono lasciati: l’ex gieffina si sfoga su Instagram – VIDEO

Serena Enardu svela ai suoi tantissimi fan su Instagram che la sua storia d’amore con Pago è di nuovo finita

Pago e Serena Enardu non stanno più insieme. Ad annunciare la rottura è stata l’influencer tramite un post pubblicato su Instagram.

Ai suoi tantissimi fan la Enardu ha spiegato che una pesante litigata ha portato lei e Pago ad allontanarsi di nuovo. A detta sua l’amore non basta a far andare un rapporto avanti. Servono infatti anche fiducia e stima.

Serena ha poi aggiunto: “Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita. Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo. Ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”.

Tra le tante cose, l’ex gieffina ha concluso dicendo: “Indietro non si può andare. Oggi pagherò con il mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento.”

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!