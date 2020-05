Sondaggi Agorà, ancora in calo Matteo Salvini e la Lega, unico partito a perdere consensi nell’ultima settimana

La Lega si conferma il primo partito italiano, ma è l’unico in calo secondo i sondaggi di EMG Acqua per Agorà. Per quanto riguarda la fiducia nei leader, si conferma al primo posto il premier Conte.

I sondaggi condotti da EMG Acqua per la trasmissione televisiva ‘Agorà’, hanno evidenziato alcune differenze sul consenso politico nel corso dell’ultima settimana. La Lega capitanata da Matteo Salvini risulta essere l’unico partito a perdere consensi negli ultimi 7 giorni, con un calo dello 0.6%. La Lega resta comunque il primo partito con il 27,3% delle preferenze.

Leggero aumento di consenso per tutti gli altri principali partiti italiani. Il PD si conferma secondo partito con il 20,8% (+0,1% rispetto alla settimana scorsa). Crescono leggermente anche M5s e Fratelli d’Italia, rispettivamente al 15,4% (+0,3%) e al 14,2% (+0,3%).

Sondaggi: la Lega in calo, leggero aumento per PD, M5s e Fratelli d’Italia

Per quanto riguarda, invece, la fiducia nel leader, si conferma al primo posto il premier Giuseppe Conte con 45 punti, con una leggera crescita di consenso rispetto a 7 giorni fa. Al secondo posto si attesta la Meloni con 36 punti, a seguire Salvini con 34 punti, in calo come il suo partito. Più indietro Zingaretti, Di Maio, Berlusconi e Renzi, rispettivamente con 24, 21, 19 e 10 punti.

Sul fronte coronavirus, gli intervistati esprimono un timore minore sul contagio rispetto alle settimane precedenti. Il 30%, infatti, afferma di sentirsi maggiormente tranquillo, contro il 13% che si dice invece più preoccupato. Il 55% degli intervistati, invece, sostiene che le cose non siano cambiate in un mese.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!