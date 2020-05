Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 14 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 14 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 14 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Vivi e lascia vivere”: Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all’improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola… Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico, con protagonista Maurizio Battista, “Poco di tanto”. In seconda serata, il programma di approfondimento sull’attualità “Revolution – Storie dal futuro”.

Su Rai 3 va in onda il film “Nemico pubblico”: i servizi segreti hanno da nascondere l’omicidio di un politico che si opponeva a una legge che di fatto consente di violare la privacy di tutti i cittadini americani. Una registrazione, effettuata per caso, potrebbe inchiodarli e proprio per questo motivo una squadra della morte decide di intervenire: ma un giovane e promettente avvocato nero entra casualmente in possesso dello scottante documento. Al suo fianco, si schiera l’uomo che qualche anno prima aveva lavorato per i servizi ed era riuscito a far perdere le proprie tracce. Subito dopo, lo show “Sostiene Bollani Reloaded”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “Pagine per un omicidio”.

Su Canale 5 va in onda il film “Una festa esagerata”: un geometra organizza una festa per i 18 anni della figlia, ma un “imprevisto” rischia di rovinare tutto. A seguire, il film “Giochi di potere”.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games-La ragazza di fuoco”: Katniss Everdeen torna a casa sana e salva, dopo aver vinto la 74ma edizione degli Hunger Games annuali insieme al tributo Peeta Mellark. Aver vinto comporta, però, dover lasciare la famiglia e gli amici per intraprendere il “tour della vittoria” per i diversi distretti. Lungo la strada, Katniss si rende conto che una ribellione sta iniziando a prender corpo mentre a Capitol City il presidente Snow, incurante della situazione, pensa all’organizzazione dei nuovi Hunger Games, un’edizione destinata a cambiare Panem per sempre. In seconda serata, la serie tv “Childhood’s End – Gli overlords”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento sull’attualità di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Food Network va in onda una nuova puntata di “Fuori Menù”.

