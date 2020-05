Bimbo di 4 anni positivo al coronavirus: sottoposto a test sierologico e tampone

Nuovo caso di un bimbo positivo al Covid-19. Accade in provincia di Cremona e la conferma è arrivata dal sindaco del piccolo comune. Il piccolo è asintomatico

Un bimbo contagiato dal coronavirus nel Cremonese. La notizia arriva direttamente dal primo cittadino di Motta Baluffi, piccolo comune nel quale il piccolo, di 4 anni, vive con la famiglia. Secondo le ultime indiscrezioni il bambino risultato positivo al Covid-19, ad oggi uno dei più giovani contagiati nell’intera regione, potrebbe essere stato infettato da un adulto ed oltre al tampone è stato sottoposto anche al test sierologico; al momento non presenta alcun sintomo e le sue condizioni di salute sono ottime. Ma si tratta dell’ennesima conferma del fatto che il Coronavirus non solo è ancora altamente presente in Italia ma continua a contagiare anche i giovanissimi, anche se in buona parte dei casi risultano essere asintomatici o presentano sintomi lievi.

Diversi bimbi e neonati contagiati in Italia

Nei mesi scorsi il virus ha colpito anche alcuni neonati, in tanti ricordano il caso della piccola Emily nata il 29 febbraio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e risultata positiva al Covid a soli 11 giorni di vita, lottando per quasi due mesi, alcuni dei quali trascorsi in terapia intensiva. Anche il 3 marzo è stato riscontrato, nel medesimo nosocomio, un altro caso di neonato positivo al coronavirus. Un bimbo di un anno ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

