Chi è Alberto Urso, concorrente ad Amici Speciali: età, biografia e grandi successi

Abbiamo parlato di Alberto Urso in occasione del “Festival di Sanremo 2020”, condotto da Amadeus.

Riproponiamo l’articolo – con gli aggiornamenti del caso – in occasione della partecipazione dell’artista ad ‘Amici Speciali’, programma condotto da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5, a partire da questa sera alle 21:20, e che vedrà la partecipazioni di artisti che hanno già partecipato ad ‘Amici’ (nel caso specifico, D’Urso è stato vincitore dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”).

Alberto Urso è nato a Messina, il 23 luglio 1997. Nel 2010, ha partecipato al talent show, in onda su Rai 1, “Ti lascio una canzone”, duettando con vari cantanti e vincendo l’edizione con gli altri concorrenti. Ha studiato presso il Conservatorio di Messina e in seguito si è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera. Polistrumentista, suona pianoforte, sax e batteria. Ha fatto parte, per un certo periodo, del trio TNT che poi si è sciolto. Nel 2017, ha duettato con Katia Ricciarelli. Il 2 novembre 2018 ha pubblicato l’EP “Per te”.

Biografia e grandi successi di Alberto Urso

Tra il 2018 ed il 2019, ha partecipato alla 18ª edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”, uscendone vincitore. Il 10 maggio 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio “Solo”, che è stato certificato disco d’oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. Dall’album è stato estratto il singolo “Accanto a te”, pubblicato il 20 maggio. Successivamente, ha pubblicato il singolo “Ti lascio andare”.

A settembre 2019, ha inoltre vestito i panni di coach della squadra blu della prima edizione di “Amici Celebrities”, in onda in prima serata su Canale 5. Il 31 ottobre 2019 ha pubblicato il suo secondo album in studio, “Il sole ad est”, che è stato anticipato dal singolo “E poi ti penti”, pubblicato il 20 settembre.

Ha partecipa al “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Il sole ad est” di cui di seguito vi proponiamo il video.

