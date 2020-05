Chi è Giordana Angi, concorrente ad Amici Speciali: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Giordana Angi, concorrente ad Amici Speciali – già Big del “Festival di Sanremo 2020”.

Abbiamo parlato di Gioradana Angi in occasione del “Festival di Sanremo 2020”, condotto da Amadeus.

Riproponiamo l’articolo – con gli aggiornamenti del caso – in occasione della partecipazione dell’artista ad ‘Amici Speciali’, programma condotto da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5, a partire da questa sera alle 21:20, e che vedrà la partecipazioni di artisti che hanno già partecipato ad ‘Amici’ (la Angi è arrivata seconda nella 18esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”).

Giordana Angi è nata a Vannes, il 12 gennaio 1994. Nata da madre francese, assistente di volo, e padre italiano, trascorre i primi anni della sua vita tra Italia e Francia, finché non si trasferisce definitivamente ad Aprilia insieme alla famiglia; decide quindi di dedicarsi alla musica. Tornata in Italia, prende lezioni di chitarra e di canto jazz, imparando a suonare anche il pianoforte. È cresciuta con punti di riferimento musicali che vanno da Bob Dylan e i Beatles agli AC/DC, da Edith Piaf a Mina. Ha frequentato il liceo classico.

Nel 2012, partecipa al “Festival di Sanremo”, nella categoria “Giovani”, con il brano “Incognita poesia”. Successivamente, diventa interprete di “Poker Generation”, brano colonna sonora dell’omonimo film di Minigotto.

Biografia e grandi successi di Giordana Angi

Nel 2015, collabora con gli Absolut e partecipa al loro singolo “Ti lascio andare”. Nel 2016, esce il suo primo singolo “Chiusa con te (XXX)”, per l’etichetta Sugar, prodotto da Tiziano Ferro. L’anno seguente, canta “Bam Bam”, la sigla della seconda edizione del Lazio Pride; nello stesso anno esce la canzone “Amarti (qui ed ora)”.

Nel 2018, scrive il singolo portato a Sanremo da Nina Zilli, “Senza appartenere” e nell’ottobre dello stesso anno entra a far parte della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, classificandosi al secondo posto e ottenendo il Premio della critica giornalista TIM. Durante il percorso all’interno del talent di “Amici2, pubblica numerosi inediti: “Casa”, “Chiedo di non chiedere”, “Quante volte ad aspettarti”, “Questa è vita” e “Ti ho creduto”. Ha, inoltre, scritto “Accanto a te”, singolo del vincitore del talent show, Alberto Urso.

Il 9 aprile 2019, esce l’ep “Casa”. Secondo singolo estratto da suddetto ep è “Chiedo di non chiedere”, brano con una parte in francese presentato ai casting di “Amici”, insieme a “Quante volte ad aspettarti”. Entrambe le canzoni sono autobiografiche e, mentre la prima tratta di temi più leggeri quali l’amore e la passione, la seconda racconta del rapporto difficoltoso con il padre.

Il 26 agosto 2019 viene pubblicato il singolo “Stringimi più forte”, contenuto nel secondo album “Voglio essere tua”, pubblicato l’11 ottobre 2019. L’idea di realizzare un secondo album è partita dopo l’esperienza ad “Amici”; in esso l’artista ha focalizzato i sentimenti quali la gioia, la malinconia e l’amore. All’interno del disco, sono presenti 10 brani e il primo della tracklist, “Oltre mare”, è stato registrato insieme al suo ex compagno di scuola in “Amici”, Alberto Urso. Prima dell’effettiva pubblicazione, la canzone è divenuta la sigla di inizio puntata della prima edizione di “Amici Celebrities”, nella quale i due cantanti hanno vestito i panni di coach delle due squadre in gara.

Ha partecipato al “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Come mia madre” (di cui di seguito vi proponiamo il video):

Maria Rita Gagliardi

(Articolo pubblicato originalmente il 10 gennaio 2020, aggiornato quindi il 15 maggio 2020 da R.D.V.)

