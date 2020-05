Chi è Irama, concorrente ad Amici Speciali: biografia, curiosità e grandi successi

Irama

Tutto su Irama, concorrente ad Amici Speciali – Già big della edizione 2019 del Festival di Sanremo.

E’ stato Big della edizione 2019 del Festival di Sanremo, dopo aver vinto l’edizione numero 17 di ‘Amici’.

Ha conquistato quindi la ribalta delle cronache per motivi legati al gossip (ha avuto diversi flirt importanti – come potete vedere cercando all’interno del nostro sito).

Tornerà a partire da stare sul palco di ‘Amici’, giacché parteciperà alla versione “speciale” del talent condotto dalla De Filippi (chiamato, per l’appunto, ‘Amici Speciali).

Ecco a voi alcune note biografiche lui dedicate:

Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 Dicembre 1995. Cresciuto a Monza, dichiara di essersi interessato fin da bambino alla musica di Francesco Guccini e Fabrizio De André, per poi avvicinarsi all’hip-hop. La sua musica è un connubio di diversi generi, influenze e anche beat dalla strada. Il suo nome d’arte, scelto dopo avere anagrammato il secondo nome, Irama, vuol dire proprio “ritmo” in lingua malese. Nel 2015 ha collaborato con Benji & Fede, incidendo “Fino a farmi male”.

Il 27 novembre 2015, con il brano “Cosa resterà”, scritto a quattro mani con Giulio Nenna, è risultato fra gli otto vincitori dell’ottava edizione del concorso canoro “Sanremo Giovani”, che gli ha consentito l’ammissione di diritto al “66º Festival di Sanremo” nella categoria “Nuove Proposte”. In tale occasione, si è classificato settimo nella graduatoria finale, dopo aver perso la sfida eliminatoria in favore di Ermal Meta con “Odio le favole”. Il brano anticipa il suo album di esordio, intitolato “Irama”, lanciato sul mercato il 12 febbraio 2016, sotto l’etichetta discografica Warner Music Italy, ottenendo la cinquantunesima posizione della Classifica FIMI Album.

Per la promozione del disco, è stato estratto come secondo singolo, il brano “Tornerai da me”, composto anch’esso in collaborazione con Giulio Nenna ed entrato in rotazione radiofonica a partire dal 27 maggio. Il singolo è stato presentato il 24 e il 26 giugno in Piazza del Popolo a Roma, in occasione della quarta edizione del Summer Festival, che ha visto l’artista vincitore nella sezione ‘’Giovani’’. In seguito, il 16 settembre è stato commercializzato come terzo ed ultimo singolo estratto dall’album, il brano “Non ho fatto l’università”, scritto nuovamente con Giulio Nenna.

Il 16 Giugno 2017 viene pubblicato il singolo “Mi drogherò”, presentato

il 25 giugno in Piazza del Pepolo a Roma, in occasione della quinta edizione del Summer Festival, in cui ha gareggiato per il secondo anno consecutivo, seppur nella categoria ‘’Big’’ .Alla fine dello stesso anno, per cercare un rilancio musicale, dopo avere lasciato la Warner, decide di partecipare ad “Amici”, riuscendo ad accedere alla fase serale della trasmissione televisiva che gli consentirà di imporsi definitivamente nel panorama musicale italiano. Nel corso della partecipazione, ha inciso alcuni brani inediti come “Che vuoi che sia”, “Che ne sai”, “Un respiro” e “Voglio solo te” che hanno raggiunto discrete posizioni nella classifica della Top Singoli, mentre il singolo “Un giorno in più”, pubblicato il 2 marzo 2018, ha ottenuto la ventiquattresima posizione all’interno della Top Singoli. Vince “Amici” e il “Premio 105”, ottenendo la possibilità di rinnovare nuovamente un contratto discografico con la Warner Music Italy.

Biografia, curiosità e grandi successi di Irama

Il brano inedito “Nera”, anch’esso presentato nel corso della trasmissione televisiva, è stato lanciato come singolo il 1º giugno, ottenendo la seconda posizione della Top Singoli e e venendo certificato triplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 150.000 copie vendute, parallelamente alla pubblicazione del primo EP, “Piume”,il quale ha raggiunto la vetta della Classifica FIMI Album ed è stato certificato doppio disco di platino dalla FIMI per aver superato il traguardo delle 100.000 copie vendute.

Il 12 settembre 2018, ha introdotto una tappa italiana del “Fatti sentire World Wide Tour” di Laura Pausini al Mediolanum Forum di Assago, per poi aprire il concerto della cantante anche il 12 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e il 31 dello stesso mese presso il PalaLottomatica di Roma. Il 19 ottobre 2018, a solo quattro mesi di distanza dal precedente progetto discografico, è stato pubblicato il secondo album in studio del cantautore, dal titolo “Giovani”. Il disco, che ha anch’esso debuttato direttamente alla prima posizione della Classifica FIMI Album, è stato supportato contemporaneamente dal lancio commerciale del primo singolo “Bella e rovinata”, il quale è giunto al ventunesimo posto della Top Singoli.

Ha partecipato al “Festival di Sanremo 2019” con il brano “La ragazza con il cuore di latta” – di cui di seguito vi proponiamo il video (che ha catalizzato qualcosa come 45 milioni di view – !)

Maria Rita Gagliardi

(Articolo pubblicato originalmente il 31 gennaio 2019, aggiornato quindi il 15 maggio 2020 da R.D.V.)

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!