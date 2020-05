Chi è Michele Bravi, concorrente ad Amici Speciali: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Michele Bravi, concorrente di “Amici Speciali”.

Michele Bravi è uno dei concorrenti di “Amici Speciali”, programma condotto da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5, a partire da questa sera alle 21:20. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul cantante.

Michele Bravi è nato a Città di Castello, il 19 dicembre 1994. Appassionato di musica sin da piccolo, inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studiando chitarra e pianoforte. Mentre stava per diplomarsi presso il liceo classico della sua città, decide di iscriversi ai provini di “X Factor”. Entra ufficialmente nel cast del talent come membro della categoria Under Uomini (16-24) capitanata da Morgan, vincendo la settima edizione del programma.

Biografia e curiosità su Michele Bravi

Durante il programma, viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui, insieme a Zibba, “La vita e la felicità”, l’inedito che lo porterà poi alla vittoria del talent. Il singolo raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI e il 24 gennaio 2014 viene certificato disco d’oro per aver superato la soglia delle 15.000 copie vendute. Il 6 dicembre 2013 viene pubblicato l’EP di debutto “La vita e la felicità” che contiene alcune delle cover interpretate durante la parentesi televisiva e il singolo omonimo.

”

Nel 2014, canta il brano principale della colonna sonora del film di Carlo Verdone, “Sotto una buona stella”. Il 16 maggio 2014, viene pubblicato il singolo “Un giorno in più”, che anticipa il suo primo album “A passi piccoli”, pubblicato poi il 10 giugno.

Avendo cambiato etichetta discografica (Universal Music Group), all’inizio del 2015 apre un suo canale YouTube, nell’ambito del quale per tutto l’anno si racconta ai suoi fan tramite video settimanali denominati “Viaggio in costruzione” e si fa conoscere anche tramite alcune collaborazioni con Sofia Viscardi. In contemporanea, lavora su nuova musica, e il 2 ottobre esce il suo secondo EP “I Hate Music”, scritto interamente in inglese. Il 30 settembre 2015 viene distribuito il singolo “The Days”.A fine anno, esce un nuovo singolo: “Sweet Suicide”.

Nel febbraio 2017, ha partecipato al “Festival di Sanremo 2017”, nella categoria “Big” col brano “Il diario degli errori”, classificandosi quarto. Inoltre, nel programma “#MusicParty”, dal 2 all’8 gennaio sul canale Nickelodeon+1, fa la sua prima esperienza da conduttore. Il 20 gennaio 2017, il cantante rivela copertina, titolo e data di rilascio del nuovo album, “Anime di carta”</strong, in uscita il 24 febbraio 2017.

A gennaio 2018, dichiara al magazine “Snap Italy” di volersi prendere un periodo di pausa prima di imbarcarsi in un nuovo progetto. Il 18 maggio 2018 esce il brano “Nero Bali”, di Elodie, a cui partecipa vocalmente. A gennaio 2019, appare nella fiction televisiva “La Compagnia del Cigno”, al suo debutto come attore.

Il 22 novembre 2018, a Milano, rimane coinvolto in un incidente stradale che causa la morte di una motociclista di 58 anni. A seguito dell’incidente, i suoi impegni lavorativi vengono annullati. Dopo la ricostruzione della dinamica, viene indagato per omicidio stradale e poi imputato. Durante un’udienza nel mese di febbraio, viene chiesto il patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena.

18 febbraio 2020 è stata annunciata la pubblicazione de “La geografia del buio”, terzo album di inediti del cantante. Inizialmente prevista per il 20 marzo 2020, l’uscita dell’album è stata spostata a data da destinarsi.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!