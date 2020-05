Chi sono i The Kolors, concorrenti ad Amici Speciali: biografia e curiosità

Cenni biografici sui “The Kolors”, concorrenti ad “Amici Speciali”.

I The Kolors sono concorrenti di “Amici Speciali”, programma condotto da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5, a partire da questa sera alle 21:20. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul gruppo musicale.

I The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Il gruppo ha iniziato la propria attività nel 2010, anno in cui diventano la resident band de “Le Scimmie”, locale di Milano. Nel 2011 ,hanno realizzato il loro primo inedito “I Don’t Give a Funk” e in seguito hanno aperto i concerti italiani di Paolo Nutini, Gossip e Hurts e sono tra gli special guest della data romana di Atoms for Peace.

Nel maggio 2014, con l’aiuto di Vichi Lombardo, produttore di videoclip musicali, di Enzo Zangaglia, attivo nell’industria discografica indipendente, e di Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese, che collabora agli arrangiamenti, hanno pubblicato l’album di debutto “I Want“.

Biografia e curiosità sui The Kolors

Nel 2015, hanno partecipato alla quattordicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, risultando vincitori nella serata finale del 5 giugno 2015. Durante la partecipazione al programma, il 3 maggio 2015 hanno pubblicato il singolo “Everytime”, che ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes, mentre il 19 dello stesso mese hanno pubblicato il secondo album in studio “Out”, che ha esordito al primo posto della classifica italiana degli album ed è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie. Il singolo “Everytime” è stato invece certificato disco di platino nella settimana ventinove.

In seguito a diverse apparizioni televisive, ll 29 novembre, il gruppo ha presentato, attraverso il programma televisivo “Che tempo che fa”, presentano il singolo “OK”. Il 15 aprile 2017, il gruppo ha annunciato, attraverso la rete sociale, l’uscita del singolo “What Happened Last Night”, avvenuta sei giorni più tardi e che ha visto la partecipazione del rapper statunitense Gucci Mane e del duo EDM Daddy’s Groove. Il 23 aprile, hanno annunciato il terzo album in studio “You”, fissando la sua pubblicazione al 19 maggio. L’album ha debuttato alla quarta posizione della Classifica FIMI Album ed è stato promosso anche dai singoli “Crazy” e “Don’t Understand”, usciti tra giugno e ottobre del 2017.

Nel 2018 hanno partecipato al sessantottesimo “Festival di Sanremo” con il brano “Frida (mai, mai, mai)”, segnando il loro primo brano in carriera totalmente in lingua italiana e il loro secondo brano ad entrare tra le prime dieci posizioni della Top Singoli. Il 15 maggio 2018 hanno lasciato l’etichetta Baraonda per firmare un nuovo contratto discografico con la Universal Music Group. Il 6 luglio dello stesso anno, pubblicano il singolo “Come le onde”, in collaborazione con J-Ax, mentre nel mese di ottobre viene annunciata la partecipazione del frontman Stash come professore e giudice nel talent show “Amici di Maria De Filippi”. Il 15 maggio 2019 esce la collaborazione “Pensare male” con Elodie; il singolo riceve la certificazione di disco di platino e raggiunge la posizione 24 della Top Singoli.

Maria Rita Gagliardi

