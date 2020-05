Coronavirus, Lombardia: registrati 522 nuovi contagi e 111 decessi – VIDEO

Aumentano i casi di contagio di Coronavirus in Lombardia, ieri sono stati registrati 522 contagi in più e 111 decessi in più

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare la popolazione. Dopo mesi di restrizioni e lockdown la situazione è notevolmente migliorata ma la diffusione del virus non si è ancora fermata.

Ieri in Lombardia sono stati registrati 522 contagi in più rispetto al giorno precedente. I tamponi effettuati sono stati 14.080.

Per quanto riguarda invece in numero dei decessi, questo è salito a 15.296, 111 più del giorno precedente. Il numero dei ricoverati è però in calo, in terapia intensiva sono state ricoverate 297 persone (- 10), negli altri reparti sono stati ricoverati 4818 pazienti (-189).

Sara Fonte

