Cotto e Mangiato, ricetta 15 Maggio: tortino al cioccolato vegan

Ultima ricetta della settimana per Tessa Gelisio prende tutti per la gola. Parliamo infatti del tortino al cioccolato vegan.

La ricetta

Per quel che concerne gli ingredienti, ci serve:

170 grammi di zucchero

250 grammi di acqua

20 grammi di olio

170 grammi di farina

40 grammi di cacao

2 cucchiai di lievito in polvere

Per la glassa:

30 grammi di zucchero a velo

2 cucchiai di caco amaro

1 cucchiaino di olio

Acqua calda q.b.

Preparazione

Mettere in una ciotola acqua e zucchero, e aggiungere l’olio. Poi allungare adagio con la farina e con la cioccolata, infine due cucchiai di lievito per dolci. Sbattere per bene e mettere in una terrina e cuocere a 180 gradi per quaranta minuti.

Nel frattempo preparare la glassa con zucchero a velo, cacao amaro e olio. Allungare con acqua calda quanto basta. Mischiare e una volta cotta la torta, versare sopra la glassa, decorando con delle noci a piacere.

