Incendio a Marghera, immagini spaventose. I Vigili del Fuoco: chiudete porte e finestre – VIDEO

Incendio in una ditta di prodotti chimici nel Veneziano, ci sono due feriti. Cittadini invitati a tenere finestre e porte chiuse

Stamane, a Marghera (Venezia), è scoppiato un incendio alla SV Sigma, una dura che produce sostanze chimiche. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono in azione .

Questa mattina, intorno alle ore 10:00, un drammatico incendio si è sviluppato nei locali della SV Sigma, una ditta che si trova a Marghera (Venezia) e che si occupa della produzione di sostanze chimiche. Dal luogo in cui sono divampate le fiamme si è diffusa una grossa nuvola di fumo nera e, vista la natura dello stabilimenti coinvolto, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Venezia ha inviato i cittadini a non aprire porte e finestre per non respirare le sostanze tossiche rilasciate nell’aria. È già scattato un piano di controllo per verificare se e quali sostanze chimiche di siano potute disperdere nell’ambiente. Intanto, otto squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Ci sono due feriti: uno di loro versa, purtroppo, in gravi condizioni di salute.

⚠ #Incendi #Malcontenta ⚠ AGGIORNAMENTO – Nota @vvfveneto "Esplosione e incendio in un’azienda chimica a #Marghera: intervento di 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr. Scattato Piano d'emergenza esterno per la possibile dispersione di sostanze chimiche" pic.twitter.com/K0ugH6Fm49 — Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!