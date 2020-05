Lo fanno sulla piattaforma del lago, un passante li fotografa. La coppia “hot” rischia grosso

Si sono lasciati travolgere dalla passione sul ponte del lago Sirio, in pieno giorno.

I protagonisti sono una coppia di età approssimativamente intorno ai 30 anni, che hanno deciso di dare spettacolo sulla piattaforma del Lago Sirio, sulla sponda del comune di Chiaverano, in provincia di Torino.

Evidentemente, dopo settimane di “lockdown” per frenare il contagio da coronavirus, i due amanti non vedevano l’ora di rivedersi e di tornare a consumare un rapporto sessuale. Niente di più normale, se non fosse che i piccioncini hanno deciso di fare sesso in pubblico, con la luce del giorno, proprio nelle ore in cui erano presenti diverse persone a fare footing nei pressi del lago.

Un passante ha anche fotografato la coppia intenta a “darci dentro”: la foto, manco a dirlo, ha fatto rapidamente il giro del web.

La coppia (non ancora identificata) rischia denuncia e multa

Verso le 13:30 di ieri, giovedì 14 maggio, è intervenuto il vicesindaco del piccolo comune del torinese, Maurizio Tentarelli, che si è portato sul posto con l’auto comunale dopo aver ricevuto una segnalazione al telefono.

Il vicesindaco non è riuscito a cogliere in flagrante i due innamorati: al suo arrivo avevano da poco terminato l’amplesso, tanto che Tentarelli li ha intravisti fuggire via a piedi.

Finora la coppia non è stata identificata: come ricorda il quotidiano “La Stampa”, entrambi rischiano la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e la multa per la violazione del decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

