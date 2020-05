Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 maggio 2020: la Bilancia recupera nelle relazioni, lo Scorpione si prepara al cambiamento

Venerdì 15 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La settimana si concluderà con la Luna nel segno che renderà domenica la giornata più interessante di questa settimana. Oggi e domani, invece, ti sentirai un po’ affaticato dal punto di vista fisico. Giove dissonante rappresenta le questioni legali e finanziarie, e in effetti tu vivi delle difficoltà dall’inizio dell’anno. Hai avviato progetti che non hanno dato grandi risultati. Possibili mal di testa;

Toro. Oggi si migliora e l’oroscopo ti concede una piccola vittoria. Hai 48 ore buone da sfruttare, nonostante una breve opposizione di Saturno stia creando dei problemi sul lavoro specialmente ai nati di fine aprile-inizio maggio. Giove è favorevole e parla di acquisizioni;

Gemelli. Non ti fermi mai e anche per questo avverti una certa tensione. Negli ultimi mesi non ti sei concesso nemmeno un momento di relax. Spesso ti tieni in attività per non pensare a te stesso, ma è anche vero che in amore non puoi riflettere: devi lanciarti, soprattutto adesso che Venere è positiva e che lo sarà fino alla fine di luglio;

Cancro. Oggi e domani riesci a mettere mentalmente da parte qualche problema. Hai avuto dei grandi momenti di difficoltà, ma la cosa buona è che tu sei andato avanti lo stesso. Per te la cosa importante è avere una persona giusta, che ti sostenga, al tuo fianco: tu , come la Bilancia, sei un segno che esalta la coppia.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei arrabbiato, sul lavoro, ed è normale: ti sei sentito abbandonato. Tu sei anche orgoglioso e quindi non parli, perché stai aspettando che siano gli altri a farlo. Il periodo è quello che è e devi cercare di non peggiorare le cose e di non diventare indolente. L’amore potrebbe trarre nuova forza grazie a una Venere favorevole;

Vergine. Sei forte, insieme agli altri segni di terra, ma devi prepararti a una seconda parte di maggio in cui sci sarà un po’ da discutere. Potresti avere degli scatti di rabbia improvvisi: non fare gesti azzardati;

Bilancia. Inizia oggi un fine settimana interessante, per te per il settore delle relazioni. Mercurio e Venere sono favorevoli e aprono la via a un miglioramento delle relazioni interpersonali e amorose. Puoi recuperare, insomma, da una delusione avuta di recente e puoi anche programmare qualcosa in vista dell’estate;

Scorpione. Ci sono cambiamenti in molti ambiti della tua vita. Chi voleva cambiare da settembre avrà delle buone occasioni, anche se c’è da dire che già da ora inizieranno ad arrivare delle notizie su dei progetti da sviluppare. Entro luglio notizie importanti sulla tua vita, ma fino ad allora navigherai un po’ a vista.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Dovresti evitare discussioni, soprattutto se frequenti persone del segno della Vergine o dei Gemelli. In amore vivi preoccupazioni. Inoltre ti senti arrabbiato in amore perché magari hai subito un ingiusto non rinnovo di un contratto. Pensa prima di parlare;

Capricorno. Oggi e domani oroscopo importante. Giove e Marte ti sono favorevoli e questo indica un recupero rispetto al blocco degli ultimi due mesi. Tu stai recuperando prima degli altri. In amore la situazione è calma, ma magari chi ha vissuto una separazione ora ha voglia di di ripartire;

Acquario. Sei rivoluzionario, è vero, ma i nati del segno che hanno un ascendente nei segni d’acqua o nei segni di terra sono in genere più prudenti rispetto agli altri Acquario. Quindi alcuni vogliono cambiare vita, sono prorompenti, mentre altri vorrebbero cambiare ma temporeggiano. Ci vuole prudenza a necessario dire addio a uno stile di vita che non ti appartiene più;

Pesci. Marte è forte, ma c’è ancora difficoltà nei sentimenti. Adesso vuoi chiarezza. Ti sei sentito messo da parte? Forse, oppure sono i disagi vissuti sul lavoro che si sono riversati nella coppia. Si inizia a recuperare dal punto di vista della professione: a breve dovrai fare delle belle scelte.

