Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 15 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 15 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 15 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Tutti i soldi del mondo”: Luglio 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta categoricamente di pagare. Da quel momento, inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario che non cede alle richieste dei rapitori e un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose. A seguire, nuovo appuntamento con “Tv7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Rookie”.

Su Rai 3 va in onda il film “Euforia”: Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nel la piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita, però, li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia. In seconda serata, il documentario “Quello che serve”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”. Subito dopo, un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata dello show, condotto da Maria De Filippi, “Amici Speciali”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “22 minutes”: basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, il film racconta dell’assalto da parte di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa. L’equipaggio della petroliera, composto da ventitrè marinai, si rifugia nella sala dei comandi da dove riesce a mandare un ultimo messaggio di soccorso. La nave da guerra “Marshal Shaposhnikov”, presente nello stesso corridoio marittimo della petroliera, riceve il segnale di S.O.S e invia i suoi uomini per una missione di salvataggio. A seguire, il film “Pitch Black”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 15 maggio 2020

Rai 1

21:20 Tutti soldi del mondo (film)

23:30 TV7

Rai 2

21:20 N.C.I.S

22:30 The Rookie

Rai 3

21:20 Euforia (film)

23:30 Quello che serve

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Il Commissario Schumann

Canale 5

21:20 Amici Speciali

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 22 minutes (film)

23:30 Pitch Black (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

