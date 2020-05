Chi sono Katia Follesa ed Angelo Pisani: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Katia Follesa ed Angelo Pisani, ospiti a “Verissimo”.

Questo pomeriggio, su Canale 5, Katia Follesa ed Angelo Pisani saranno ospiti a “Verissimo” per un’intervista a cuore aperto con la padrona di casa Silvia Toffanin. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul duo comico.

Katia Follesa, all’anagrafe Katiuscia Follesa, è nata a Giussano, il 12 gennaio 1976. E’ figlia di un cagliaritano che negli anni 70 si è trasferito per lavoro a Giussano. Nel 2001, forma, insieme a Valeria Graci, il duo comico Katia & Valeria che, dopo un periodo di gavetta tra cabaret e laboratori, approda in televisione e in particolare a Italia 1 (“Bigodini”, “Colorado Cafè”), ma anche a Rai 2 e MTV. Nel 2004, il duo fa parte del cast di “Zelig off” e “Zelig Circus” (Canale 5). Nel 2007, Katia e Valeria fanno parte del cast del programma “Scherzi a parte”. Nel 2008, il duo gira tre brevi spot come testimonial per Smemoranda.

In seguito, Katia recita nella sit-com “Buona la prima!”, al fianco di Ale e Franz. Dal 6 gennaio 2010, conduce “Salsa rosa”, programma del mattino di Sky Italia, canale Comedy Central. Sempre nel 2010, Katia entra a far parte del quiz di Italia 1 “Trasformat”, nel ruolo di “valletta-comica” di Enrico Papi. Appare in “Ale e Franz Sketch Show”.

A partire da febbraio 2011, ritorna con Valeria nella trasmissione “Zelig”. Sempre nel 2011, recita nel film “Vacanze di Natale a Cortina”, insieme a Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Collabora anche col comico Maccio Capatonda nel programma televisivo, in onda su LA7, “Ma anche no”. Nel periodo 2011-2012, interpreta alcuni spot per il formaggio Philadelphia. Appare anche in alcuni sketch della sitcom “A&F – Ale e Franz Show”. Nel febbraio 2012, il duo Katia & Valeria si scioglie. Dal settembre dello stesso anno, Katia conduce il programma televisivo “Zelig Off” con Davide Paniate. Nel 2012, appare nel film “Benvenuti al Nord”. In alcune puntate del 2013, è giudice di “Cuochi e fiamme”.

Nel 2014, è la protagonista della sitcom “Uno di troppo” con Angelo Pisani in onda su Super!. A partire dal 20 ottobre 2014, conduce su Rai 2 il programma di seconda serata “Quanto manca”, affiancata da Nicola Savino e Rocco Tanica. Nel 2016, diventa ospite fisso della prima stagione di “Bring the Noise”, al quale prende parte anche per la seconda stagione. Nel 2017, a otto anni di distanza, viene prodotta la quarta stagione di “Buona la prima!” e Katia è tra i protagonisti. Dal 22 dicembre, prende il posto di Benedetta Parodi nella conduzione di “Junior Bake Off Italia”. Dal 17 gennaio 2018, assieme a Ivana Mrázová, affianca Nicola Savino alla conduzione del nuovo programma di Italia 1 “90 Special”. Nello stesso anno, conduce su Italia1 “Big Show, insieme ad Andrea Pucci ed è conduttrice, insieme al pasticcere Damiano Carrara su Real Time, di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”, tutt’ora in corso. Da Settembre 2018, diventa speaker di R101, dove conduce un programma insieme ad Alvin.

Dal 2006 è fidanzata con il comico Angelo Pisani, con cui ha avuto una figlia, Agata, nata 2011. Soffre di cardiomiopatia ipertrofica ed è testimonial del Progetto Cor, del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation, che ha l’intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici e di creare campagne di prevenzione per le patologie cardiovascolari.

Angelo Pisani è nato nel 1979 a Milano. Dopo il diploma di ragioniere, si è iscritto all’università, alla Facoltà di Lingue. Insieme all’amico Marco Silvestri, in seno al Laboratorio Scaldasole, ha dato vita al duo comico Pali e Dispari. I due, grazie alle loro capacità, approdano a “Zelig” e realizzano insieme anche un libro: “Kumpalibre. Capsula e Nucleo: due neuroni a piede libero”. Sviluppa parallelamente un percorso singolo che lo porta a lavorare in teatro con Paolo Migone, Emma Dante, Gabriele Vacis , Maria Carpaneto, Dannio Manfredini, Davide Enia e a fondare un suo collettivo teatrale denominato “Favelas”, da cui nascerà un’omonimo tour teatrale e un’omonima trasmissione, in onda su Comedy Central.

Lavora anche in televisione (“Questo nostro amore 80”, “Un Medico in famiglia 10”, “Alex & Co”, “Non smettere di sognare”) e al cinema (“Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana, “Oggi sposi” di Luca Lucini, “Nove pezzi” di Marco Chiarini, “Fuga dal call center” di Federico Rizzo per il quale vince il premio come “Miglior attore protagonista” al Clorophilla Film Festival).

Nel 2013, crea il portale “Contofinoatre”, un progetto che si pone l’obiettivo di raccontare la paternità in chiave ironica, utilizzando sia i social che il palcoscenico ( da questo progetto è infatti nato anche uno spettacolo teatrale dal titolo “Lo sai che i papà veri sono..”, scritto con Lucio Wilson e Carmelo la Rocca). E’ il compagno di Katia Follesa, dalla quale ha avuto la figlia Agata.

