Coronavirus, multa da 400 euro a causa di una mascherina rotta: lo sfogo di Alda D’Eusanio su Instagram – VIDEO

E’ un duro sfogo, quello della conduttrice e giornalista Alda D’Eusanio.

Affidato ad Instagram, in cui la donna ha 35mila follower.

La D’Eusanio – 69 anni – è stata multata a Roma, dove risiede, per indossare una mascherina rotta.

Queste le sue parole – che diventano un vero e proprio j’accuse alle politiche del governo: “Un cittadino non è nemmeno più libero di uscire di casa e prendere un caffè, che si ritrova agenti della Guardia di Finanza che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine. Inseguono i cittadini che non sono più liberi neanche di entrare in un bar. Erano in tre, nemmeno uno, e noi paghiamo. Non arriva la cassa integrazione, non arrivano i 600 euro, non arrivano gli aiuti, ma arrivano tre agenti a multare perché ti si è rotta la mascherina“.

La D’Eusanio si è dichiarata scocciata non solo per il fatto in sé, quanto anche per il tempo perso in attesa di ricevere la notifica stessa della multa: “Un’ora e mezza e sto ancora aspettando che mi notifichino questa sanzione, mi hanno detenuta in piazza mentre i mafiosi sono stati rimandati a casa per il coronavirus, i cittadini onesti così si sentono vessati”.

La D’Eusanio – nel video – s’è quindi rivolta direttamente al comandante della Guardia di Finanza: “Faccio questa cosa per difendere tutti i cittadini che non possono difendersi. Le regole non vanno applicate in modo stolto e contro i cittadini, non siamo cittadini che offendono o trasgrediscono. E se si rompe una mascherina non è un delitto, mi rivolgo al comandante generale della Guardia di Finanza”.

Non è un delitto ma intanto adesso la conduttrice sarà costretta a pagare ben 400 euro: “Ho violato l’articolo 3 comma 2 del DPCM che prevede l’utilizzo della mascherina per le vie respiratorie all’interno dei luoghi chiusi. La multa è di 400 euro, ora immaginate se invece di me ci fosse qualcuno che non se la può permettere“.

