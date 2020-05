Coronavirus, prorogato lo stato di allarme in Spagna. In Grecia spiagge aperte

Da un lato la Spagna ha deciso di prorogare lo stato di allarme di un altro mese. Dall’altro la Grecia ha invece anticipato le aperture, spiagge comprese

Lo stato di allarme per l‘emergenza coronavirus potrebbe essere prorogato di un altro mese in Spagna. L’annuncio arriva da Pedro Sanchez il quale ha confermato l’intenzione di chiedere al Parlamento il via libera ad un’ulteriore proroga dopo una prima misura del 14 marzo ripetutamente prorogata con cadenza quindicinale fino al 25 maggio. Il premier ha confermato che “questa volta la prorogà sarà di un mese” anche se stando a quanto trapelato, se la curva dei contagi non dovesse tornare a crescere, sarà con tutta probabilità l’ultima. Nelle ultime 24 ore in Spagna sono stati registrati solo 102 decessi, ovvero l’incremento giornalieri più basso dalla metà del mese di marzo; un numero che porta il bilancio complessivo delle vittime a 27.563 mentre i contagi sono 230.698 con l’ultimo incremento di 539 casi. Madrid e Barcellona, le due città più colpite, si trovano ancora nella cosidetta fase 0 dell’epidemia mentre il Governo studia il piano per la ripartenza, diviso in quattro distinte fasi.

In Grecia aperte le spiagge e aperture anticipate per bar e ristoranti

Ben diversa è la situazione in Grecia dove, in seguito ad un’evoluzione positiva della curva epidemiologica è arrivata la decisione di anticipare le riaperture. E cosi ristoranti e bar ma anche grandi negozi apriranno a breve i battenti: per i negozi l’apertura è stata fissata per lunedì (al posto del 1 giugno) mentre bar e ristoranti anticiperanno la riapertura di una settimana (inizialmente era prevista per il 25 maggio). In un comunicato il governo, che ha riaperto le spiagge già da questo week-end, ha sottolineato: “L’esperienza ci sta insegnando che quando le riaperture delle attività economiche e sociali avvengono in modo organizzato e in conformità con le regole a tutela della salute, i risultati sono positivi”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!