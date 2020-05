Diffuse le foto di Stella, la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: la denuncia su Instagram dell’ex campione

Dall’inizio della quarantena, Bobo Vieri è particolarmente attivo sui social.

Ha offerto momenti di grande intrattenimento con colleghi ed ex colleghi (abbiamo scritto qualche giorno or sono della live con Filippo Inzaghi in cui Superippo ha raccontato dell’incontro “ravvicinato” con il difensore allora del Bari Neqrouz).

Questa volta, però, l’ex centravanti della Nazionale Bobo Vieri interviene sui social non per offrire un momento di svago ma per una grave denuncia.

Qualcuno – secondo quanto scritto da Vieri – avrebbe diffuso le foto della figlia Stella (figlia di Bobo Vieri e della ex Velina Costanza Caracciolo).

Come scrive lo stesso Vieri “una grave violazione della privacy” che porterà la coppia a “procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato le foto senza autorizzazione”.

Tra i commenti, molteplici i messaggi di solidarietà al campione e alla compagna.

Dal canto nostro, non possiamo che accodarci, dinnanzi ad un atto inconcepibile – come quello della condivisione su Internet della foto di una bambina piccola senza il consenso dei genitori.

