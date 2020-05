Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2020: il Sagittario vive ancora tensioni, il Capricorno ha i favori di Giove

Sabato 16 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Domani sarà una buona giornata, segnata dalla Luna nel segno. Gli eventi degli ultimi mesi non ti devono frenare. Tu sei avvezzo ai grandi cambiamenti, per cui non dovresti preoccuparti più di tanto per le cose che sono finite. Questo sabato ti dice di essere positivo. Devi cercare il rinnovamento non solo fuori da te, ma anche dentro;

Toro. Saturno dissonante e Giove favorevole. I tuoi progetti non ne escono intaccati: sono solamente ritardati. Ci vorrà del tempo per trovare un po’ di stabilità, ma questo dipende anche da chi ti sta intorno. Se c’è chi non ti supporta potresti arrabbiarti;

Gemelli. Siete nervosi e vi chiedete perché. La situazione è chiara: siamo stati bloccati, per due mesi, e ora stiamo per ripartire. C’è chi ha voglia di recuperare il tempo perduto sul lavoro. Tutto questa tensione provoca un forte stress;

Cancro. Oggi avrai delle intuizioni positive. Questa è una caratteristica dei segni d’acqua: quella di avere delle vere e proprie rivelazioni. C’è una crescita esponenziale fino al mese di agosto, nei sentimenti. L’amore va bene e se c’è stata una crisi puoi recuperare. Ora avete meno peli sulla lingua, ma vi consiglio di non mettervi nei guai. Giove è opposto e potrebbe capitare di fraintendere alcuni percorsi e discorsi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei sempre arrabbiato, un po’ con te stesso e un po’ con gli altri. Pensi di aver fatto troppo per persone che non ti hanno dato spazio, che ti hanno messo da parte. Tra martedì e giovedì potresti aver sentito troppa tensione: occhio a non riversarli in amore, dove comunque avrai un buon cielo fino a settembre;

Vergine. Sei protagonista assoluto del momento. Questa metà del mese del maggio è un po’ pesante, ma solo perché c’è fermento e hai tante cose da fare. In una condizione del genere è normale sentirsi affaticati. Non trasferire le tue ansie in amore: questa è la parte più delicata del tuo oroscopo;

Bilancia. Mercurio e Venere sono ancora attivi. Sei più rilassato e prendi le cose con filosofia. Maggio e giugno sono mesi in cui dovrai mettere a posto tante situazioni, tanti conti. Non ci sono grandi svolte, ma adesso è il momento di riprendere le idee più importanti che hai e trovare un riferimento per il futuro. Tu stai meglio quando puoi condividere quello che vivi con una persona speciale che ti sta vicino;

Scorpione. Luna in ottimo aspetto e Marte che da mercoledì porterà forza. Un cielo che ti porta istintività e che ti porterà a compiere passi importanti se se stai fermo (non per colpa tua). In amore calma piatta: adesso hai altre priorità a cui pensare.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. State vivendo una grande agitazione. Voi volete essere liberi e non volete essere imbrigliati. Per te è stato difficile vivere questo periodo di chiusura e di conseguenza anche gestire la convivenza forzata. Amicizie e amore da cautelare;

Capricorno. Giove arriva nel tuo segno. Chi ha la possibilità costruirà di più. Tutto dipende dall’età, ma comunque tu sei tra i segni forti dello zodiaco. Tutto quello che hai risparmiato- come energia ed esperienza– sarà utile per il futuro. Sarai il primo a rialzarti dopo il blocco;

Acquario. Sei scostante e distaccato dalla realtà. Sei attratto e al tempo stesso vuoi allontanarti dalla realtà. Insomma, vivi delle contraddizioni. Ci sono degli Acquario che si sono volutamente allontanati dal lavoro per avere più tempo per loro stessi ma ora non stanno più bene. L’amore ti premia. Cerca di rivedere le situazioni lavorative;

Pesci. Luna nel segno. Hai grandi intuizioni, come capita ai segni d’acqua, e l’amore ti porta a un bivio. Hai bisogno di persone gioviali al tuo fianco e non di quelle pesanti e ambigue. Nuove opportunità in corso. Occhio alle sviste e a non perdere i contatti con la realtà;

