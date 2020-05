Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 16 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 16 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 16 maggio 2020: Iniziamo da Rai 1 che propone lo show “Europe Shine a Light-Accendiamo la musica”, una veste nuova di “Eurovision Song Contest” che, a differenza delle consuete edizioni del programma, a causa del COVID-19, quest’anno presenterà una carrellata dei 41 paesi partecipanti non in gara tra loro. Portabandiera dell’Italia sarà Diodato con la sua “Fai rumore”, canzone vincitrice dell’ultimo “Festival di Sanremo” che verrà eseguita all’Arena di Verona. A seguire, “Techetechetè-Note d’Europa”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Aspettando le parole”. Subito dopo, un nuovo episodio della serie tv “Liberi tutti”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sull’attualità di “Stasera Italia-Speciale Weekend”. A seguire, il film “15 minuti – Follia omicida a New York”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 8-Terre desolate”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Rio”: Blu è un aramacao addomesticato che conduce una comoda vita nell’appartamento della sua migliore amica e proprietaria Linda, a Moose Lake, in Minnesota. Pappagallo dotto ma incapace di volare, Blu è probabilmente l’ultimo esemplare maschio della sua specie così, quando l’eccentrico scienziato Tullio si presenta per convincere Linda a portarlo a Rio de Janeiro e fargli incontrare Gioiel, l’ultima femmina, i due decidono di partire alla volta della lontana ed esotica terra carioca. Tuttavia, poco dopo il loro arrivo, la coppia di pappagalli viene rapita da un gruppo di trafficanti di animali. In seconda serata, il film “Lupin III – Le tattiche degli angeli”.

Su La 7 va in onda il film “Paura d’amare – Frankie and Johnny”: ex galeotto trova lavoro in una tavola calda dove conosce Frankie, una cameriera che è traumatizzata da una relazione con un uomo violento. Johnny si innamorerà e tenterà in tutti i modi di superare le barriere emotive di Frankie e conquistare il suo cuore. Subito dopo, il film “Voglia di ricominciare”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Ultimatum alla Terra”: un disco volante atterra e un gigantesco robot minaccia gli esseri umani.Un alieno con sembianze umane porta un messaggio inquietante: gli esseri umani verranno sterminati.

Rai 1

20:35 Europe Shine a Light-Accendiamo la musica

23:30 Techetechetè-Note d’Europra

Rai 2

21:20 Petrolio Antivirus

Rai 3

20:30 Aspettando le parole

22:00 Liberi tutti

Rete 4

21:20 Stasera Italia-Speciale Weekend

23:30 “15 minuti – Follia omicida a New York (film)

Canale 5

21:20 Ciao Darwin 8-Terre desolate

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Rio (film)

23:30 Lupin III – Le tattiche degli angeli (film)

La 7

21:20 Paura d’amare – Frankie and Johnny (film)

23:30 Voglia di ricominciare (film)

