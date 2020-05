Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 17 maggio 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 17 maggio 2020.

Questo pomeriggio, come ogni domenica, torna, su Raiuno, il consueto appuntamento con “Domenica In”. Anche oggi, la padrona di casa Mara Venier allieterà il nostro pomeriggio, in compagnia di tanti ospiti che, causa COVID-19, non potranno essere in studio, ma saranno presenti tramite collegamento. Ecco, per voi, quali sono.

Gli ospiti di “Domenica In” del 17 maggio 2020

Secondo le anticipazioni della puntata di “Domenica In” del 17 maggio 2020, Mara Venier ospiterà Pamela Prati, reduce, lo scorso anno, dell’affaire “Mark Caltagirone” che ha coinvolto anche le sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La soubrette, in seguito allo scandalo che l’ha coinvolta, ha scritto il libro “Come una carezza” che, questo pomeriggio, presenterà in esclusiva.

Ospite della puntata sarà anche Viktorija Mihajlovic che parlerà del rapporto speciale che la lega al padre Sinisa Mihajlovic, al quale ha dedicato il libro “Sinisa, mio padre”. Achille Lauro, reduce dallo scorso “Festival di Sanremo” con il brano “Me ne frego”, presenterà il libro autobiografico “16 marzo – L’ultima notte”.

A ridosso della storica Strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Falcone, Maria Falcone, Presidente della ‘Fondazione Falcone’, si collegherà da Palermo e presenterà la serie di eventi in programma nella settimana dedicata alla lotta alla mafia che si concluderà con “Palermo chiama Italia… Al balcone”, in programma in tutta Italia sabato 23 maggio, alle 18.00, ora in cui Giovanni Falcone subì il terribile attentato il 23 maggio 1992.

Infine, ampio spazio sarà dato all’emergenza COVID-19. A discutere della ripartenza della stagione turistica e balneare ci sarà il Governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi

