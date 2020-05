Chi è Enrico Brignano: biografia, curiosità e vita privata

Cenni biografici sull’attore Enrico Brignano, ospite a “Che tempo che fa”.

Questa sera, Enrico Brignano sarà ospite a “Che tempo che fa”, programma condotto da Fabio Fazio su Raidue. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attore.

Enrico Brignano è nato a Roma, il 18 maggio 1966. Nato nel quartiere di Dragona, di origini siciliane ed abruzzesi, ha frequentato l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Partecipa come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma “La sai l’ultima?”, in onda su Canale 5. Nel 1992, è ospite nella prima edizione del programma televisivo “Scherzi a parte”, condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi.

Dal 1998 al 2000, interpreta il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia”; la serie tv gli offre una maggiore visibilità e soprattutto un riconoscimento da parte del pubblico che lo segue anche in teatro; del 1999 è il primo spettacolo tutto suo, “Io per voi un libro aperto”, da Ostia Antica, trasmesso in diretta anche da Mediaset su Canale 5. Nel 2000, gira il suo primo film da regista e protagonista “Si fa presto a dire amore”, al fianco di Vittoria Belvedere. Inizia l’ascesa nel mondo dello spettacolo, grazie alle tournée estive di teatro e cabaret e nel 2001 Carlo Vanzina lo sceglie per il ruolo di Francesco nel film “South Kensington”, dove recita al fianco di Rupert Everett.

Interrompe la carriera cinematografica per dedicarsi maggiormente al teatro e così scrive e interpreta diversi spettacoli, prima di tornare nuovamente sul grande schermo al fianco di Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello con i quali girerà altri film negli anni successivi. Nel 2007, conduce un quiz su Rai 2, dal titolo “Pyramid”, con Debora Salvalaggio. Dal 2007 al 2011, fa parte del cast dei comici di “Zelig”. Nel 2008, interpreta una piccola parte nel film “Asterix alle Olimpiadi”.

Biografia e vita privata di Enrico Brignano

Nel 2010, interpreta a teatro il ruolo di Rugantino. Nel 2012, è guest-star nella serie televisiva “I Cesaroni 5”. Sempre nello stesso anno, conduce “Le Iene”, con Ilary Blasi e Luca Argentero. Sempre del 2012, partecipa, in veste di comico fisso, ad “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2013, viene scelto per doppiare il pupazzo di neve parlante Olaf nel film Disney “Frozen – Il regno di ghiaccio”. Dal 28 febbraio 2014, conduce per quattro venerdì il programma su Rai 1 “Il meglio d’Italia”. E’ ospite fisso della stagione in corso di “Che tempo che fa”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2008 sposa la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si separa nel 2013. Dal 2014, è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto da cui ha avuto una bambina, Martina, nata a Roma il 10 febbraio 2017.

Maria Rita Gagliardi

