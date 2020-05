Chi è Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa: studi, biografia e presunti flirt

Abbiamo scritto già in passato di Viktorija Mihajlovic – quando assieme alla sorella Virgina “naufragò” sull’Isola dei Famosi.

Ma chi è Viktorija Mihajlovic?

Viktorija Mihajlovic è la figlia dell’allenatore (attualmente al Bologna) ed ex giocatore (di Sampdoria, Lazio e Inter – per citare tre compagini) Sinisa Mihajlovic e della ex soubrette Arianna Rapaccioni (cui assomiglia notevolmente, come potete vedere nella foto di seguito).

E’ nata il 19 febbraio del ’97 a Roma e studia Psicologia a Roma.

Proprio grazie ad una psicologa – come rivelato dalla stessa ragazza in un’intervista – la giovane Mihajlovic ha scoperto come mai non riesca ad innamorarsi: “Da adolescente, siamo stati in conflitto (parlando del padre, ndr), ma la rivelazione di questi mesi, me l’ha fatta la mia psicologa: ha detto che non m’innamoro mai perché faccio confronti impossibili con mio papà”.

Sul padre – e sul suo rapporto col padre – ha di recente scritto un libro, ‘Sinisa – Mio Padre’.

La bella Viktorija Mihajlovic ha sempre mostrato una grande riservatezza e non ha mai parlato molto della sua vita privata.

In molti si chiedono se sia single o meno.

In passato però il suo nome è stato accostato a quello del calciatore Andrea Petagna (ma Viktorija ha sempre negato).

Nel 2019 pare abbia frequentato per qualche tempo l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano.

Secondo alcuni la love story sarebbe attualmente in corso, ma non abbiamo certezze in merito (giacché sui social, dove la ragazza ha 105mila follower) non ci sono tracce di fidanzati.

