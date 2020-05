La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 18/05/2020 al 24/05/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per Vergine e Sagittario

Vergine. Il tuo oroscopo parla sempre di difficoltà sentimentali, dovute a delle lontananze fisiche o psicologiche che ci sono state tra te e il partner. Dal punto di vista professionale avverti un certo nervosismo dovuto a delle risposte che attendevi e che non sono giunte. Se devi portare avanti un progetto fallo nella parte centrale della settimana, ma ricorda che si deve anche riposare e tu non lo fai da un po’ di tempo. Le stelle ti consigliano di non rischiare perché non sarà facile gestire le cose, specialmente tra venerdì e domenica;

Sagittario. Hai dovuto rinunciare ad alcune opportunità, ma non temere: presto potrai rifarti. Il fatto è che si parla sempre di progetti però, per adesso, non c’è ancora nulla di concreto all’orizzonte. Venere è contraria è questo indica ancora difficoltà in amore. Non prendere decisioni affrettate: potresti mandare a rotoli una storia solo per la monotonia delle ultime settimane. Molti Sagittario avvertono molto una tensione portata dal rapporto con i genitori o con i figli. Nel fine settimana non rischiare di commettere azzardi e fai attenzione alle finanze.

Tre stelle per Toro, Capricorno, Acquario e Pesci

Toro. Hai delle buone idee, sotto il profilo lavorativo, ma ci sono dei rallentamenti portati da Saturno dissonante. Giove rimane favorevole e questo ti invita a essere ottimista. In amore c’è desiderio ma, a quanto pare, tu hai deciso di rimandare delle scelte da fare in coppia. Le coppie solide vanno avanti e mettono in cantiere qualche idea per l’estate. Le coppie in crisi possono recuperare. La tua ostinazione ti premia, nonostante i problemi del periodo;

Capricorno. Più che dall’amore tu sei assorbito dal lavoro e dalle questioni pratiche. Rimanda delle discussioni a tempi migliori, ricorda che domenica potresti sfruttare la giornata positiva per avvicinare una persona che ti piace. Sul lavoro, in questi giorni, potresti perdere la pazienza. Nell’aria c’è odore di buone novità e di riconferme. Occhio solo a non perdere la pazienza. Recuperi anche brillantezza nella forma fisica;

Acquario. Qualcosa, sul lavoro, ha iniziato a cambiare a fine marzo. Di recente la tua vita non è stata facile e ti sei anche arrabbiato. Agisci con calma e occhio alla giornata del 20, che potrebbe essere foriera di qualche disputa. Tutt’altra musica in amore. Chi è in coppia potrà fare progetti importanti per il futuro. Chi ha una storia che da tempo scricchiola, o ha qualcun altro in mente, potrebbe scappare via. Dipenderà molto anche dall’ascendente: i più intraprendenti si butteranno nella mischia, i più cauti rimanderanno una scelta;

Pesci. L’amore continua a darti parecchio da pensare. Il fatto è che tu spesso ti fai intrigare da persone ambigue, difficili da gestire, che prima ti fanno crederci di esserci e poi si tirano indietro. Normale che quando poi accade tu ci rimanga male. Le emozioni negative che hai provato tu le porti con te per anni, ma devi provare ad andare avanti. Non c’è grande fermento dal punto di vista lavorativo. Parre centrale della settimana migliore. Ricorda di essere diplomatico. Venerdì e sabato giornate nervose.

Quattro stelle per Ariete, Cancro e Leone

Ariete. Le cose iniziano a migliorare sul lavoro, ma attenzione alle richieste che riceverai perché non sempre riuscirai a trovare il giusto accordo per una retribuzione congrua. A volte ci sono ancora delle situazioni poco chiare. Ancora non hai le certezze che vorresti e che arriveranno dal prossimo mese. Stai vivendo una fase di sperimentazione in amore e Saturno, che non sarà opposto per un po’, ti consente di vivere con maggiore tranquillità i rapporti. La Luna attiva ti aiuterà nel fine settimana;

Cancro. In amore non c’è molto da segnalare, se non che devi darti da fare per muoverti da una situazione di stallo. In generale, chi è solo preferisce attendere tempi migliori, mentre chi è in coppia e ha conosciuto dei problemi col partner adesso può andare avanti con maggiore tranquillità. Hai voglia di recuperare il tempo perduto, e la situazione è propizia: arriveranno opportunità e nuove buone idee. Lunedì e martedì le giornate più difficili della prossima settimana;

Leone. L’opposizione di Saturno indica ancora che sul lavoro non va tutto alla perfezione come vorresti. Dovete ripensare alla vostra vita lavorativa e cambiare ruoli, orari, oppure liberarvi di un peso. Non azzardare nelle giornate del 20 e del 21 maggio. Anche in amore, ora, sei poco tollerante, soprattutto se una storia d’amore non funziona come vorresti. Domenica si recupera e infatti sarà il weekend il momento migliore per affrontare le questioni di cuore. Degli amori potrebbero tornare dal passato.

Cinque stelle per Gemelli, Bilancia e Scorpione

Gemelli. Settimana buona, anche se dovresti evitare di fare troppe cose insieme e ritagliare per te qualche momento di relax. Il periodo è ideale per l’amore. Certo, le coppie in crisi non superano di colpo le loro difficoltà. Anzi, uno di due potrebbe avere la testa altrove (vuoi per altri progetti o vuoi per un’altra persona). Da sabato qualche possibilità in più con la Luna nel segno. Settimana buona anche per il lavoro. Chi è rimasto indietro potrà recuperare e lo farà anche grazie all’influsso del Sole, nel tuo segno zodiacale dal 20 maggio. Attenzione a qualche problema di natura economica;

Bilancia. Finalmente i Bilancia possono ripartire e conoscere una fase positiva sul lavoro. Buona la giornata di venerdì prossimo. Favorito il dialogo con soci e collaboratori sinceri. Hai buone intuizioni e sarà il fine settimana a premiarti maggiormente. Cielo bello anche per l’amore. Sei forte e anche se dovrai affrontare una divergenza, sarà presto superata. Le coppie che devono chiarire certi aspetti della propria vita a due farebbero meglio a farlo ora: prevista un po’ di maretta verso fine mese;

Scorpione. Ci sono stati un po’ di contrasti nella tua vita sentimentale. Questa settimana che è in arrivo ti permetterà di recuperare, specialmente domenica. A te piace il rischio, il senso del brivido, ma hai davvero bisogno di vivere una storia parallela? Vivi solo sentimenti che per te sono importanti. Vuoi cambiare sul lavoro e vuoi farlo perché non vedi grosse entrate. In arrivo, per te, delle buone intuizioni. Uranio contrario porta agitazione, che riuscirai a bilanciare grazie a una buona energia.

Maria Mento

