Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali contro Nina Moric: qual è il motivo del litigio?

La causa del litigio che vede protagonisti Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali contro Nina Moric.

Da qualche settimana, Luigi Mario Favoloso, la sua nuova compagna Elena Morali e la sua ex compagna Nina Moric sono balzati agli onori delle cronache rosa per un litigio i cui risvolti stanno venendo a galla a suon di ospitate a “Live Non è La D’Urso”. Ma cosa è successo tra la neo coppia e la showgirl croata, ex moglie di Fabrizio Corona?

Il motivo del litigio

Tutto è iniziato quando Nina, ospite del salotto della D’Urso, ha rivelato:

“Ho sentito Elena. Sono stata chiamata dal suo ex fidanzato che poi me l’ha passata. Lei ha parlato per quattro ore dove mi ha parlato malissimo di Favoloso. La telefonata è registrata ed è stata depositata alla procura. Ad un certo punto la signora Morali si è messa piangere disperatamente perché aveva paura per la sua incolumità perché è sotto ricatto di Luigi Mario Favoloso e delle persone che gli stanno accanto. Elena per tutto il tempo ha detto ti amo al suo ex. Non so come la ricatta, forse revenge porn, Favoloso ha un filmato porno, così mi ha detto Elena, di loro due che fanno sesso”

E ancora:

“Io da Luigi Mario ho ricevuto centomila telefonate registrate, io non l’ho mai chiamato, mai. Io sono andata in procura, ho portato delle prove e la magistratura ha aperto le indagini, non ho dato la notizia ai giornali”

A tali accuse, Luigi Mario ha deciso di replicare, attraverso il suo avvocato:

“Mercoledì sono stato in Polizia a Milano, ho consegnato il telefono ed ho mostrato che era Nina Moric a farmi telefonate a cui io non ho risposto. Io mi devo difendere, vengo accusato del nulla, le telefonate non sono le mie, la macchina non era la mia, mi è stato consigliato di fare un prosieguo di denuncia che le avevo già fatto per diffamazione. La prima volta che ho chiamato Nina è perchè aveva pubblicato una pagina che scherniva Elena, poi ha parlato quattro ore con la mia fidanzata e lei ha detto che c’era anche un’altra persona. Io non ho mai ricattato nessuno nella mia vita, ma del ricatto devi chiedere a Elena, parlane con lei”.

Questa sera, Luigi Mario ed Elena Morali saranno nuovamente ospiti a “Live Non è La D’Urso”. Cosa succederà? L’appuntamento è per le 21:20 su Canale 5!

Maria Rita Gagliardi

