Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 17 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 17 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 17 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “L’allieva 2”: tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno; ma la morte di uno studente americano costringe l’Allieva a collaborare nuovamente con Einardi. Intanto, Arthur ritorna inaspettatamente. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Un giorno in pretura”. In seconda serata, il film “La bottega dell’orefice”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Troy”: nel 1193 A.C., Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani. Subito dopo, il film “Gangster Squad”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Single a nozze – Wedding crashers”: due avvocati divorzisti come hobby si imbucano nei matrimoni per rimorchiare le ragazze single. Imbucati nel matrimonio del Segretario del Tesoro Statunitense, uno di loro si innamora follemente della sorella della sposa. L’altro, invece, fa l’amore con una ragazza molto appiccicosa che gli dice subito che lo ama e sarà poi costretto a frequentarla per aiutare l’amico a conquistare l’amore della sua vita. A seguire, il film “Libera uscita”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

