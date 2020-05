Coronavirus Fase 2: libero accesso a tutte le spiagge della Sardegna da oggi 18 maggio – VIDEO

Spiagge aperte in Sardegna da oggi 18 maggio, durante la Fase 2 dell’emercgenza Coronavirus, ecco cosa si legge nella nuova ordinanza

Novità sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Sardegna, da oggi lunedì 18 maggio 2020 c’è libero accesso in tutte le spiagge.

La nuova ordinanza è stata firmata dal presidente della Regione, Christian Solinas, nella notte. Questa prevede l’obbligo per tutti di indossare la mascherina nei locali e nei luoghi all’aperto se non è possibile rispettare il distanziamento sociale.

L’obbligo di quarantena di 14 giorni per chi arriva in Sardegna rimane. In merito nell’ordinanza si legge: “Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni”.

Sara Fonte