Cotto e Mangiato, ricetta18 Maggio: crostoni calabresi con nduja e melanzane

La prima ricetta della settimana per Cotto e Mangiato inizia con una pietanza gustosa. Tessa Gelisio ha preparato dei crostoni calabresi con nduja e melanzane sott’olio.

La ricetta

Gli ingredienti per questi crostoni calabresi sono:

4 fette di pane

Passata di pomodoro

Ricotta

Nduja

Melanzane sott’olio

Preparazione

Mettere a tostare le fette di pane in forno con un filo d’olio. Nel frattempo preparare il pomodoro con olio, sale, pepe e origano. Quando le fette sono pronte, mettere il pomodoro sopra, poi qualche fiocco di ricotta e la nduja. Infine aggiungere le melanzane sott’olio.

Mettere di nuovo in forno, e far cuocere finché non si scioglie tutto. Servire ancora caldi su un tagliere di legno per scenografia.

